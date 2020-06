Unieke theaterbeleving op achttien meter hoogte: 'Radman' komt naar Breda

BREDA - Cultuurliefhebbers opgelet. Binnenkort keert 'Radman' naar Breda. Een unieke theaterbeleving op achttien meter hoogte.

Schippers&VanGucht en Het Zuidelijk Toneel slaan de handen ineen en komen met Radman: een unieke en veilige theaterbeleving voor iedereen. In een 18 meter hoog reuzenrad ontdek je met een koptelefoon op je hoofd en toneelkijker in je hand het verhaal van Radman.

Radman

Radman is een urbaan filosofisch sprookje in een gondeltje, uitkijkend over de stad. Het is een avontuur voor de hele familie. In september draait het reuzenrad op de stoep van een aantal Brabantse schouwburgen, waaronder Breda. Samen met een draaimolen en andere theatrale activiteiten vormen ze een bijzondere opening van het nieuwe 1,5meter theaterseizoen.



Het Zuidelijk Toneel kwam met het idee van een theaterbeleving in een reuzenrad: coronaproof. Zij vroegen Schippers&VanGucht - om het voorstellingsconcept uit te denken. Het resultaat: Radman.