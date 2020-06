Naomi haalt binnen drie dagen 17.000 euro op voor uitbrengen Bredase Volksverhalen

BREDA - Bijna een jaar lang werkte docente Naomi Jansen (34) aan haar boek over Bredase volksverhalen. En eindelijk is het nu bijna af. Veertien verhalen, twee gedichten en alle bijpassende illustraties liggen klaar om naar de drukker te gaan. Maar dan moest wel eerst de crowdfunding slagen. Dat bleek echter geen enkel probleem. Binnen drie dagen haalde Naomi de benodigde 16.000 euro op.

"Geslaagd! De crowdfunding is geslaagd", laat Naomi enthousiast weten. "Binnen drie dagen haalde ik ruim 17.000 euro op voor mijn boek Bredase volksverhalen. Dit laat wel zien wat een enorme samenhorigheid hier in Breda is. Alle donateurs: heel erg bedankt! Jullie zijn als één van de eersten in het bezit van de eerste druk van mijn boek en dankzij jullie gaat onze Bredase vertelcultuur niet verloren."

Naomi is een groot fan van de verhalen uit de stad. Ze vertelt ze ook graag aan haar leerlingen, die er altijd enthousiast op reageren. Vooral omdat Naomi de soms wat oubollige verhalen op een moderne manier vertelt. Dat enthousiasme bracht haar op het idee om de verhalen te bundelen in een boek. "Heel veel mensen hebben mij tips gestuurd van mythes en sagen die zij kenden. Die heb ik allemaal verzameld en ik ben er verder onderzoek naar gaan doen. Uiteindelijk heb ik een selectie gemaakt van 14 verhalen en 2 gedichten. Die zijn nu helemaal af", legt ze uit.

Dankzij de geslaagde crowdfundingactie kan het boek nu ook daadwerkelijk gedrukt worden. Wie hem als eerste wil ontvangen, kan nog steeds doneren via de actie. Met zo'n donatie koop je als het ware alvast jouw exemplaar nog voordat deze gedrukt is, en heb je het boek dus als eerste in huis. Ga naar www.voordekunst.nl/projecten/10658.