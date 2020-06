Volgens Wouter van der Giessen moet je in zijn werk goed kijken wat je daadwerkelijk ziet, in plaats van wat je denkt te zien. (Foto: Camiel Beekers)

Wouter (24) brengt zijn kunst naar Bredanaars via de voortuinen van de Belcrum

BREDA - Afstuderen aan het AKV St. Joost liep dit jaar voor Wouter van der Giessen (24) anders dan verwacht. Door de coronacrisis kon hij zijn afstudeerproject niet tentoonstellen op zijn school. Wouter bedacht daarom een innovatieve manier om dit alsnog te kunnen doen, namelijk verspreid over voortuinen in de Belcrum.

Afgelopen week startte de openluchttentoonstelling ‘Voorbeeldentuinen’. In tien verschillende tuinen in de Belcrum zijn beelden van Wouter te zien. “Het werk staat in relatie tot de tuin. Niet alleen de bewoners zijn anders, maar ook de manier waarop ze hun voortuin inrichten. Daardoor is ieder beeld anders geworden", legt Wouter uit. Door het sluiten van St.Joost besloot de Autonome Beeldende Kunst student het heft in eigen hand te nemen en juist in deze tijd te zoeken naar lokale verbinding. “Corona was een klap die uiteindelijk voor mijn afstudeerproject wel goed heeft uitgepakt. Ik realiseerde namelijk dat ik mijn werk ook letterlijk naar het publiek toe kan brengen."

Het is mogelijk om een route te volgen langs de beelden, maar ook voor toevallige voorbijgangers kunnen de beelden opvallen. “Dat is het leuke aan deze manier van tentoonstellen in de publieke ruimte, iedereen kan het zien en het heeft een verrassingseffect." Wouter weet nog niet of hij dit creatieve idee wilt doorzetten. “Het concept is ook op een andere plek mogelijk, maar voor nu hou ik het even hierbij. Ik ben benieuwd wat de reacties zijn. Ik hoop dat mensen verrast worden."

Wil jij de route ook lopen? Ga zelf op zoek in de Belcrum, of pak de kaart mee bij Electron.