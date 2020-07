Stilzitten is niet nodig: 450 activiteiten voor kinderen en jongeren in Breda deze zomer

BREDA - Van 13 juli tot en met 21 augustus presenteert SummerviBes Breda een speciaal programma boordevol interessante activiteiten voor iedereen van 6 tot en met 18 jaar. En voor alle leeftijdsgroepen is er de Vakantiestraat. Kinderen en jongeren die niet op vakantie gaan vanwege corona kunnen met SummerviBes genieten van zo’n 450 activiteiten verspreid over de wijken in de stad. Het programma is samengesteld met jongeren en de maatschappelijke partners Breda Actief, Surplus, Grote broer/zus en Nieuwe Veste.

Marianne de Bie, wethouder jeugd: “Superfijn dat we de straat deze zomer terug kunnen geven aan de kinderen met SummerviBes Breda. De focus ligt op weer samen beleven en plezier maken. Ondanks de versoepeling van de corona-maatregelen, blijven we natuurlijk kijken wat we samen verantwoord kunnen doen. Bij het samenstellen van het programma hebben we ook heel veel input gekregen van de jongeren zelf. Zo is er een verrassend en vernieuwend programma ontstaan, waar de afgelopen weken heel hard aan is gewerkt door veel mensen. Ik ben trots op het resultaat. Dus nu vooral gaan genieten van SummerviBes Breda. Ervaar zelf dat je voor het ultieme vakantiegevoel de stad – of zelfs je straat - niet uit hoeft.”

SummerviBes Breda

SummerviBes Breda organiseert overal in de stad en in de verschillende wijken allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen samen met andere kinderen sporten, chillen, muziek maken of creatief zijn. Meestal gratis en soms tegen betaling van een kleine bijdrage. Er zijn activiteiten voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Voor de jongeren boven de 12 jaar is er naast sport ook een stedelijk aanbod waarbij muziek en water centraal staan.

Vakantiestraat

Ook krijgen jongeren de mogelijkheid hun eigen straat om te toveren tot Vakantiestraat voor één tot drie weken. Tafeltennissen met de buurtkinderen, een filmpje pakken of picknicken op straat. Wanneer jongeren een plan bedenken om de eigen straat een tijdelijke vakantiebestemming te geven en ze kunnen rekenen op draagvlak in de straat, dan kunnen ze in overleg en met de gemeente hun ideeën uitwerken. SummerviBes Breda denkt met de jongeren mee, ondersteunt en zorgt ervoor dat iedereen zich houdt aan de corona-richtlijnen.

Op www.summervibesbreda.nl staat een totaalprogramma met meer informatie over de activiteiten. Inschrijven kan vanaf 6 juli. Ook over de Vakantiestraat staat hier alle informatie, bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden moet worden, waar hulp bij geboden wordt en hoe een straat als Vakantiestraat aangemeld kan worden. Aanmelden voor de Vakantiestraat kan nu al.