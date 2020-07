In Breda wordt jeu de boules weer hip gemaakt

BREDA - Jeu de boules, tafeltennis en midgetgolf. Het klinken een beetje als campingactiviteiten. Maar bij het gloednieuwe PLAYGRND worden de spellen weer hip gemaakt.

Spelen voor volwassenen. Dat is hoe STRND het nieuwe PLAYGRND omschrijft. "Het is een plek waar je met vrienden en collega’s geniet van een heerlijke avond uit."

Het stoffige imago wordt er voor eens en altijd van de 'campingspellen' afgeklopt. "Met je vrienden aan de babbel, drankje erbij en ondertussen een lekker balletje gooien. Nieuwe mensen ontmoeten doe je bij de ronde pingpong tafels tijdens de meest populaire variant: rond de tafel. Met een groot assortiment speciaalbieren, cocktails en bijzondere streetfood gerechten is je stap avond compleet." Ook is er een DJ die voor de muziek zorgt.

Trend

Het concept is niet nieuw in Nederland. In Amsterdam, Utrecht en Tilburg zijn al een aantal populaire Boules Barren en Ping Pong Clubs waar een jong en trendy publiek op vrijdagmiddag start met het weekend en ook op zaterdag en zondag tot in de late uurtjes blijft hangen voor een potje jeu de boules, lekker eten en drinken. PLAYGRND Breda is vanaf vrijdag 3 juli officieel geopend.



PLAYGRND