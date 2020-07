Blind Walls Gallery haalt via crowdfunding in paar dagen tijd ruim 20.000 euro op

BREDA - De crowdfundingactie die Blind Walls Gallery is begonnen voor de realisatie van het boek 'Blind Walls Gallery: Het museum op straat' is een groot succes. Binnen een paar dagen werd het streefbedrag van 15.000 euro bereikt. Daarop besloot de stichting het streefbedrag te verhogen naar 22.000 euro om ook een luxe stoffen kaft te bekostigen. En ook dat bedrag is al bijna binnen.

In Breda zijn inmiddels al bijna 100 muurschilderingen van Blind Walls Gallery te vinden. Maar wie ze wil zien, hoeft binnenkort niet meer perse zijn huis uit. De schilderingen worden gebundeld in een nieuw boek: 'Blind Walls Gallery: Het museum op straat'.

In het boek ontdek je alles over de schilderingen en de vergeten verhalen van de stad. Want alle schilderingen hebben een link met de historie of een verhaal uit of over Breda. Het boek omvat ruim 300 pagina's met uitgebreide informatie over de inspiratie, het maakproces en de kunstenaars, alsook archiefbeelden uit het StadsArchief van Breda.

Blind Wall Gallery hoopte de benodigde 15.000 euro binnen 40 dagen op te halen. Het lukte uiteindelijk al binnen een paar dagen. Daarom werd het streefbedrag opgehoogd. "Bij €22.500,- voorzien we ieder boek (dus ook als je al gedoneerd hebt) van een luxe stofomslag. Bovendien wordt de binnenkant van deze stofomslag een plattegrond met alle Blind Walls Gallery schilderingen", legt de stichting uit de site. En aangezien de teller al op 20.100 euro staat, lijkt het erop dat het nieuwe streefbedrag opnieuw snel bereikt zal worden.

Wil je ook doneren? Ga naar de site.

Hoe werkt het?

Doneren kan al vanaf 10 euro. Dan ontvang je een set ansichtkaarten als tegenprestatie. Vanaf 40 euro ontvang je het boek. Op die manier zijn er allerlei pakketten met een daarbij behorende 'tegenprestatie'. Uiteraard is het ook mogelijk om te doneren zonder tegenprestatie.