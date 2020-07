Provinciale subsidie van 100.000 euro voor BLASt en Beaux Jazz Breda

BREDA - Twee Bredase culturele initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de tweede ronde van dit jaar werden de aanvragen van Beaux Jazz Breda en Brabants-Kempens Architectuur Netwerk gehonoreerd. In totaal ontvangen de twee projecten bijna 100.000 euro.

Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. "Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn", legt Kunstloc Brabant uit. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Beaux Jazz Breda

Stichting Beaux Jazz Breda gaat verhuizen naar het cultuurdistrict Belcrum in Breda, waar zij haar activiteiten op één herkenbare en passende plek gaat bundelen. Tegelijk met deze nieuwe start wil de stichting haar Sound of Europa Festival vernieuwen en een jaarprogrammering ontwikkelen. Daarbij worden de artistieke reikwijdte van Beaux Jazz Breda en het publieksbereik vergroot. Ook biedt het festival nog meer ruimte voor jong talent en eigen producties. Voor deze doorontwikkeling ontvangt Beaux Jazz een bijdrage uit de impulsgelden.

Brabants-Kempens Architectuur Netwerk (BLASt Breda)

Vijf Brabantse architectuurcentra uit Brabant en de Antwerpse Kempen (waaronder BLASt Breda ) en architectuurfilmfestival TIAFF slaan de handen ineen om een architectuurnetwerk op te zetten. Het netwerk zet zich als onafhankelijk platform in voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving door middel van een grensoverschrijdende benadering en samenwerking. Het netwerk richt zich specifiek op vraagstukken die spelen in het buitengebied en verbindt daarbij bovenlokale en provinciale belangen. Voor het vormgeven van het netwerk, de gezamenlijke programmering en financiering, ontvangt BKAN een bijdrage uit de impulsgelden.