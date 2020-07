Franks Filmtip: 'Spannend en rauw, als een boze droom die goed afloopt'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week Bacurau. Te zien bij Chassé Cinema.

De film speelt zich af in de toekomst. In Afrika wordt gejaagd op ‘the big five’, zoals leeuwen en olifanten, tijdverdrijf voor de allerrijksten. Maar hoe zou het zijn om te jagen op echte mensen?

Bacurau

Het dorpje Bacurau ligt geïsoleerd in het noordoosten van Brazilië, de sertão. Het is eigenlijk niet meer dan een kleine verzameling huizen en boerderijen in een kurkdroog gebied. De bevolking bestaat uit indianen en nakomelingen van gevluchte slaven. Zij gedragen zich als excentrieke cowboys, paarden spelen een belangrijke rol in hun leven. Domingas (Sônia Braga) reist naar haar geboortedorp Bacurau om de begrafenis van haar oma bij te wonen en haar dorpsvriend Pacote (Thomas Aquino) te veroveren.

Bacurau wordt geteisterd door watertekorten en door een corrupte burgemeester, Tony jr. (Thardelly Lima). De inwoners weten niet dat hun dorp door rijke Amerikanen is uitgezocht als jachtgebied. Niet om op wild te jagen, maar op de mensen. Nog voor de jacht begint worden de internet- en telefoonverbindingen uit de lucht gehaald en is het dorp plots niet keer te vinden op de digitale landkaarten. En ze worden met een drone gevolgd.

Gevaar

Nadat de mensenjacht onder leiding van gids Michael (Udo Kier) is begonnen, dringt bij de bewoners langzaam door dat ze in groot gevaar verkeren. Maar hoe een zwaar bewapende vijand te lijf te gaan? Pacote organiseert het verzet. Hij weet dat de vrouwen en mannen van Bacurau gehard zijn door de omgeving waarin ze leven. Hun wapens zijn voornamelijk moed, vernuft en aloude indiaanse hulpmiddelen. Als aan het einde van de strijd een touringcar Bacurau binnenrijdt om het jachtgezelschap op te halen, vraagt burgemeester Tony jr waar de Amerikanen zijn gebleven.

Moderne Western

Je kunt Bacurau bekijken als een soort moderne Western, waarin de rollen zijn omgedraaid. Nu vallen de indianen eens niet de witte cowboys aan, maar zijn de inheemsen vredelievend en moeten ze zich verdedigen tegen tot de tanden toe bewapende westerse indringers.

Bacurau is een verhalende film. De manier waarop het gebied voor de mensenjacht wordt afgegrendeld is een allegorie. Het verwijst naar de manier waarop de arme binnenlanden van Brazilië door het rijke westen worden opgeëist om de grondstoffen of het tropisch hardhout. Maar de film stelt vooral het superioriteitsdenken van de allerrijksten aan de kaak, die zich onaantastbaar wanen en mensen als wegwerp artikel beschouwen.





Politieke ontwikkelingen

Is de film ook bedoeld als metafoor voor de huidige politieke ontwikkelingen in Brazilië onder president Bolsonaro? Regisseur Kleber Mendonça Filho, die samen met mederegisseur Juliano Dornelles het scenario schreef, heeft daarover verklaard dat het scenario al klaar was vóórdat Bolsonaro president werd en dat zijn verhaal door de realiteit is ingehaald.

Bacurau is een betoverende film, de verbeelding van een boze psychedelische droom. Het is magisch realisme naar de beste Zuid Amerikaanse tradities, waarin het onrecht nu eens wél wordt bezworen. Maar tegelijk is het geen film voor mensen met slappe knieën.





Dit is wat je moet weten over deze film:



- In 2019 won Bacurau op het filmfestival van Cannes de juryprijs.



- De film is opgenomen in het Braziliaanse plaatsje Parelhas .



- Als de regisseurs bij het schrijven van het scenario vast zaten, keken ze naar een Western. Dat hielp hen verder.



- Bacurau doet denken aan de cultfilm Deliverance (1972), waarin eveneens een geïsoleerd levende bevolking de strijd aanbindt met arrogante stedelingen.



Regie: Kleber Mendonça Filho en Juliano Dornelles Met: Sônia Braga, Thomas Aquino, Udo Kier, Bárbara Colen, Thardelly Lima