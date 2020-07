Tientallen steunbetuigingen voor Podium Bloos: 'Deze instelling mag niet omvallen!'

BREDA - De situatie is schrijnend voor Podium Bloos. Hoewel de provincie en Breda onderschrijven hoe belangrijk de instelling is voor de culturele wereld, is er geen geld meer over om het Podium te steunen. En als de subsidie wegvalt, is de kans groot dat Podium Bloos verdwijnt. Tientallen makers, partners en opleidingen hebben een noodkreet voor het behoud van Podium Bloos ondertekend.

Het is voor Podium Bloos een bizarre situatie. De provincie en Stad Breda hebben een positief advies uitgebracht voor de subsidie van Podium Bloos. "De commissie beschouwt Podium Bloos vooral voor West-Brabant als een belangrijke organisatie, die kleur geeft aan dit deel van Brabant. De instelling werkt met veel en goede partners samen en is stevig ingebed." Ook over de artistieke visie van Podium Bloos zijn er niets dan lovende woorden. "Er ligt een goed onderbouwde dramaturgische visie ten grondslag aan het podium en de geselecteerde talenten." Maar de subsidie ook krijgen, zit er vanaf 2021 niet meer in. Het geld is op bij de gemeente en provincie. En dat brengt het voorbestaan van het podium ernstig in gevaar.

Tientallen partners, makers en opleidingen hebben nu samen een noodkreet ondertekend. Volgens hen wordt het makersklimaat van Breda 'in het hart geraakt' als het podium omvalt. "De toestroom van nieuwe en jonge kunstenaars naar de stad Breda komt tot stilstand. Met het wegvallen van Podium Bloos ontstaat er een vacuüm in de ontwikkelkansen voor jonge makers in Zuid-West-Nederland."

Ook het Live Art Festival zal verdwijnen als Podium Bloos omvalt. Ook zullen diverse amateurgezelschappen hun werk- en presentatieplek verliezen.

Subsidie

Podium Bloos kreeg sinds 2009 structureel steun vanuit Breda. In 2017 werd Podium Bloos ook door de provincie erkend in de vorm van substantiële financiële steun. "Als stad en provincie niet opnieuw investeren in de komende periode 2021-2024, dreigt podium Bloos na ruim tien jaar te verdwijnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, zeker met het positieve advies dat er ligt"

Ondertekenaars zijn onder andere vertegenwoordigers van Chassé Theater, Breda Photo, Graphic Matters, Mezz, Stedelijk Museum Breda, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en AKV St. Joost.