Sunset Cinema: De buitenbios keert terug naar Breda

BREDA - Breda heeft deze zomer weer een buitenbios. Vanaf dinsdag 21 juli gaat Sunset Cinema van start. Iedere dinsdag brengen zij een mooie film in de openlucht. Er zijn vertoningen op allerlei locaties in Breda. Sunset Cinema is een initiatief van Chassé Cinema, Podium Bloos, Radio Pannekoek en Belcrum Bios.

Benieuwd naar welke films je waar kan kijken? Bekijk hier het overzicht voor juli en augustus:

Dinsdag 21 juli draait de film The FarewellI bij Podium Bloos. In dit opmerkelijke, op een leugen gebaseerde, familieportret doordrenkt regisseur Lulu Wang een afscheidslied met warmte en liefde, terwijl een uitstekende ensemble cast gestalte geeft aan een innige familie die elk op hun eigen manier het naderende verlies een plek weten te geven.

Dinsdag 28 juli is Raving Iran te zien bij Radio Pannekoek. Anoosh en Arash wonen in Iran en zijn beide techno en house fanaten. Dit is een gevaarlijke combinatie aangezien deze muziekstijlen verboden zijn in het land, toch kiezen de jongens ervoor om een dj-carrière op te starten. Dit brengt zowel kansen als gevaar met zich mee.

Dinsdag 4 augustus is de special Parasite te zien bij Podium Bloos. Deze prijswinnende film bevat zowel momenten van spanning en drama. De film toont het leven van Ki-taek en zijn familie die in een klein hutje wonen maar de kans krijgen om een luxurieus leven op te bouwen. Dit gaat niet altijd op een even eerlijke manier, waardoor het gezin vele risico’s loopt.

Dinsdag 11 augustus speelt de documentaire Buena Vista Social Club Adios bij Radio Pannekoek. Dit is hét soort documentaire waardoor je niet stil kunt blijven zitten en de muziek en energie zijn zo aanstekelijk dat je de rest van je dag blijft nagenieten.

Dinsdag 18 augustus wordt de film Dolor y Gloria vertoond bij Podium Bloos. De nieuwste film van de Spaanse filmmaker Pedro Almodóvar vertelt het verhaal van een regisseur op leeftijd die terugblikt op het verleden en de keuzes die hij onderweg heeft gemaakt.

Dinsdag 25 augustus speelt de Golden Globe genomineerde Les Misérables op de Chassé Promenade. Stéphane is net verhuisd naar Parijs en voegt zich tot de anti-criminaliteitsbrigade. Hierdoor ervaart hij al gauw alle spanningen en bendes in de wijk, en dit heeft ook grote gevolgen voor de brigade.