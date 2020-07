Van Joep Peeters tot Noëlle Kuijpers: Bredase smaakmakers te bewonderen in Valkenberg

BREDA - De fototentoonstelling ‘Bredase Smaakmakers 2020’ is gestart in het Valkenberg. De fototentoonstelling is vier weken vrij toegankelijk voor publiek. In de tentoonstelling zijn de 11 Bredase Smaakmakers van 2020 te zien en is te lezen wat hen drijft om te doen wat ze zo goed doen.

Anders dan vorig jaar, vanwege de Corona-maatregelen, is de ontmoeting van deze Bredase Smaakmakers en het college van burgemeester en wethouders op een later moment dan de fototentoonstelling. Zij zullen elkaar na de zomervakantie gaan ontmoeten.

Burgemeester Paul Depla is wederom erg trots op de Smaakmakers tentoonstelling: “Vorig jaar zijn we ermee gestart om Bredanaars die iets bijzonders bijdragen aan de stad te benoemen tot Bredase Smaakmakers. Nu is er dus een tweede groep die we op deze manier in het zonnetje kunnen zetten. Op deze manier willen we hen eren en bedanken. Hun inzet en passie is een prachtig voorbeeld van hoe Breda het samenbrengt. Zij zorgen ervoor, natuurlijk ook met de hulp van vele anderen, dat ons Breda is wat ze is en dat de stad zich blijft ontwikkelen. Prijkend in het Valkenberg met hun prachtige foto’s hoop ik dat de Bredase Smaakmakers van 2020 anderen inspireren om zich in te blijven zetten voor ons mooi Breda.”

De tentoonstelling laat een diversiteit aan inwoners zien. Er is een Smaakmaker die op een ‘respectabele leeftijd’ mensen weet te enthousiasmeren om te bewegen en sporten. Er zijn Smaakmakers die met diverse initiatieven inwoners weer laten opbloeien en Smaakmakers die met hun initiatieven Breda op de kaart zetten als stad. De voorgedragen Bredanaars zijn door de toetsingscommissie beoordeeld op hun inzet en betekenis voor de stad.

Verrassende verhalen

Op de tentoonstelling zijn veel verschillende en verrassende verhalen te lezen. Onder meer van Noëlle Kuijpers die al vele jaren een drijvende kracht is voor Breda Barst. Als een duizendpoot en in verschillende centrale rollen en met een inzet van 300 procent. En dan An van Dixhoorn die al jarenlang organisator is van verschillende evenementen. Een vrouw met power en charme die veel buurtprojecten en ontmoetingen tussen mensen heeft opgezet. Ook de muzikale Joep Peeters is een Smaakmaker met een echt Bredaas Jazz-hart en als medeoprichter van Breda Jazzfestival 1971. De 8 andere Bredase Smaakmakers en hun verhalen zijn sinds 14 juli te zien in het Valkenberg park.