Nieuwe muurschildering is een ode aan Ömer Bayram in Brabantpark

BREDA - Boven Indisch restaurant Makanan in Brabantpark is een grote muurschildering verschenen die een ode brengt aan Ömer Bayram. De voormalig NAC-speler is nu actief in Turkije en was als kind regelmatig met een bal te vinden op de straten en grasvelden in de wijk.

Ömer Bayram groeide op in Brabantpark, vlakbij de plek waar de muurschildering is verschenen. De schildering is een ode aan de voetballer, maar vereist wel wat uitleg. Het abstracte werk is namelijk niet in één oogopslag te begrijpen.

De schildering laat de 'road to succes' van Bayram zien. Via buizen is weergeven hoe de voetballer die weg aflegde, met de voetbal als centraal middelpunt.

De schildering kwam tot stand toen pandeigenaar Marcel van Hooijdonk de handen ineen sloeg met kunstenaar Cesare. Cesare huurt in Amsterdam een pand bij Van Hooijdonk en vroeg of hij daar een grote muurschildering op mocht maken. Toen Van Hooijdonk het resultaat in Amsterdam zag, besloot hij Cesare te vragen om ook een kunstwerk te maken in Breda. De pandeigenaar wilde het gebouw aan de Epelenberg graag wat meer kleur geven, en dat is met de ode aan Bayram goed gelukt.

Over Bayram

Ömer Bayram heeft de Turks-Nederlandse nationaliteit en groeide op in Brabantpark. Hij heeft het ver geschopt in het voetbal. Bayram speelt voor het Turkse Galatasaray en is daarnaast éénvoudig international van Turkije. Met de jeugdopleiding meegerekend, speelde Bayram in totaal zeven jaar voor NAC (2005-2012). Als speler van NAC 1 droeg hij in meer dan 40 officiële wedstrijden het geel-zwart.