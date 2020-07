Franks Filmtip: 'Feel good movie waarin eerlijkheid wint van hebzucht'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week La Odisea. Te zien bij Chassé Cinema en Pathé.

De film begint met het statement: ‘De harde werker, de eerlijke kerel die de normen respecteert eindigt als synoniem van sukkel. Maar op een dag verandert het misbruik, waar wij als sukkels aan gewend zijn, in een klap in je gezicht. Dan is de maat vol.’

Economische crisis

Argentinië werd in 2001 getroffen door een economische crisis. Net als overal liepen ook in Argentinië ‘slimmeriken’ rond die bij de sukkels het spaargeld uit hun zak klopten met valse beloften. La Odisea de los Giles, zoals de volledige titel luidt, gaat over de sukkels die zich niet laten kisten door die zakkenvullers, en terugvechten. Een film over gewone mensen met gewone wensen, die dankzij hun veerkracht helden worden.

Werkeloosheid

In het Argentijnse dorp Alsina is bijna iedereen werkloos. Tien jaar geleden is de fabriek waar graan werd opgeslagen en verwerkt failliet gegaan. Fermín Perlassi (Ricardo Darín) en zijn vriend Antonio Fontana (Luis Brandoni) smeden het plan om de fabriek nieuw leven in te blazen door een agrarische coöperatie op te richten die de fabriek koopt. Ze vragen dorpsgenoten het plan met hun spaargeld te steunen. Die steun krijgen ze en zo zamelen ze ruim 150.000 pesos in, de helft van de koopprijs van de fabriek. De andere helft moet worden geleend. Bij de bank wordt Fermin door de bankier Alvarado (Luciano Cazaux) wijs gemaakt dat hij het ingezamelde geld moet storten bij de bank als onderpand voor de lening. Alvarado weet dan al dat de banktegoeden de volgende dag door de Argentijnse overheid zullen worden bevroren, de zogenoemde Corralito. Alvarado speelt onder één hoedje met de advocaat Fortunato Manzi (Andrés Parra), maar dat weet Fermin niet. De bankier schuif het voor de coöptatie ingezamelde geld door aan Manzi die het snel omzet in US dollars en begraaft in een kluis onder de grond, ergens in het buitengebied. Daar komen Fermin en de andere inleggers bij toeval achter, waarna ze de kluis proberen te kraken. Want ze willen hun eigen geld terug. Maar de kluis is door de advocaat voorzien van een alarm. Na het zien van de Amerikaanse misdaad comedy ‘How to steal a million’ (uit 1966, met Audrey Hepburn en Peter O’Toole) komt Fermin op een idee hoe ongezien het geld terug te ‘stelen’.

Feel good movie

Net als in Ocean’s Eleven is dit een film uit het genre ‘de ene dief besteelt de andere’, een feel good movie die misschien niet lang blijft hangen, maar wel onderhoudend is. Fermín Perlassi (Ricardo Darín) en Antonio Fontana (Luis Brandoni) komen goed uit de verf. Fermín als de oud voetballer, die iedereen kent om die éne goal en Antonio als de oude communist die in zijn marxistische helden is blijven geloven, de Russische revolutionair Bakoenin citeert, en van de reparatie van autobanden zijn beroep heeft gemaakt omdat lekke banden nu eenmaal geen politieke voorkeur hebben. Het is moeilijk niet met de sukkels te sympathiseren. Dat geldt trouwens voor de hele groep, waarvan de een wat snuggerder is dan de ander.

La Odisea geeft een beeld van het karige bestaan van de gewone Argentijnen op het platte land. De film is verrassend actueel want ook vandaag de dag staat Argentinië er economisch beroerd voor. Maar La Odisea is vooral een ode aan de kleine man die door het grote geld wordt gekleineerd, maar het er niet bij laat zitten. Een luchtige film met een serieuze boodschap

- De film is gebaseerd op het boek met de titel La Noche de la Usina (De nacht van de energiecentrale) van de Argentijnse schrijver Eduardo Sacheri



- In januari van dit jaar won La Odisea de Premios Goya, de Spaanse ‘Oscar’, voor de beste Spaanstalige Zuid Amerikaanse film



Regie: Sebastían Borensztein Met: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Andrés Parra, Chino Darín, Ailin Zaninovic