Jeugdfonds Sport & Cultuur: 'Kinderen moeten talenten kunnen ontwikkelen ondanks financiële problemen'

BREDA - Steeds meer gezinnen komen in de financiële problemen door de coronacrisis. Daardoor kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. Jeugdfonds Sport en Cultuur wil deze gezinnen een steuntje in de rug bieden en start daarom met de campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?'.

Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Tijdens de coronacrisis werd het belang hiervan alleen maar duidelijker. Maar zelfs nu de sportvelden weer open zijn en culturele activiteiten worden opgestart, is dit niet voor ieder kind vanzelfsprekend. In Breda zijn er 3215 kinderen, waarbij er thuis niet de financiële middelen zijn om mee te kunnen doen aan sport of cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda vreest dat het aantal kinderen alleen maar zal toenemen door de coronacrisis.

Daarom is het fonds gestart met de campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?'. In een persoonlijke video vertellen ambassadeurs dj Boris Smith en dj DANNIC dat ze heb belangrijk vinden dat kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen na te jagen. Ook wanneer er thuis weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda hoopt dat deze gezinnen daardoor weten dat ze een beroep op hen kunnen doen. Het fonds betaalt de contributie/het lesgeld en de attributen voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen.

De persoonlijke video.