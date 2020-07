Bredase film HONDS geselecteerd voor Gouden Kalf Competitie

BREDA - De Bredase film HONDS is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie 2020. Bredanaar Ton van Zantvoort (Newton Film, bekend van onder meer de documentaire Sheep Hero) is de producent van deze documentaire. Hij is erg verheugd dat HONDS is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie van de 40e editie van het Nederlands Film Festival (NFF).

De film zal in première gaan tijdens het Nederlands Film Festival dat wordt gehouden van 25 september tot 3 oktober 2020 in Utrecht. De film van regisseur Josefien van Kooten, die woonachtig is in Chaam, is opgenomen in Tilburg en toont de complexe relatie tussen mens en dier. Zo staat hondenfluisteraar Ron mensen bij die problemen hebben met hun honden. De honden vertikken te luisteren, vertonen angstig gedrag, of zijn agressief en bijten. Het blijken vaak niet de honden, maar de baasjes zelf die getraind moeten worden. Door de onbegrensde liefde voor hun dier vergeten mensen hun grenzen aan te geven. De oplossing is dat baasjes leren om zich als hond te gedragen. Van Zantvoort omschrijft HONDS als een tragikomische documentaire die in observerende shots de complexe relatie tussen mens en dier toont.

De nominaties van de Gouden Kalveren worden bekend gemaakt tijdens het Gouden Kalveren Gala.