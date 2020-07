T-Huis en Breda Barst slaan handen ineen: Vanaf 28 juli iedere dinsdag 'Anderhalve Meter Sessies'

BREDA - Het leek deze zomer door de coronamaatregelen angstvallig stil te worden in het Valkenberg. Gelukkig bieden de versoepelingen weer ruimte. Daarom hebben het T-Huis en Breda Barst de handen ineen geslagen. Vanaf dinsdag 28 juli tot en met dinsdag 1 september treden er wekelijks artiesten op bij het T-Huis tijdens de 'Anderhalve Meter Sessies'.

Het coronavirus heeft ook voor grootschalige evenementen in Park Valkenberg, zoals Palm Parkies en Breda Barst, roet in het eten gegooid. Het zou daardoor een rustige zomer worden in het park. Desondanks willen Joris Zomerdijk en Ivo Scheffer, die onlangs het T-Huis hebben overgenomen, toch weer reuring in het park brengen. Daarom namen zij contact op met Breda Barst voor een plan. “Een samenwerking lag voor ons voor de hand. We zijn dan ook erg blij dat we samen met hen de allereerste sit-down-concerten in het Park Valkenberg kunnen organiseren.”, aldus Zomerdijk. Ook de organisatie van Breda Barst kijkt uit naar deze samenwerking. “We hebben altijd een goede band met het T-Huis gehad, dat willen we natuurlijk graag voortzetten. Nu ons festival niet door kan gaan, vinden we het extra leuk om alsnog op deze manier iets te kunnen organiseren voor de stad.”, licht voorzitter Jurgen Blommaert toe.

Vanaf dinsdag 28 juli tot en met dinsdag 1 september zal er wekelijks een lokaal talent één uur optreden op het veld voor het T-huis. Op het veld is voldoende ruimte voor het publiek om de RIVM-richtlijnen te volgen. Aankomende dinsdag wordt er afgetrapt door Ludo Xander, een collab van twee muzikale duizendpoten die eerder al de leiding over een succesvolle jamsessie in het T-Huis namen.

T-Huis Barst | De Anderhalve Meter Sessies vindt iedere week op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur plaats. Na afloop kunnen bezoekers en artiesten doorjammen bij het T-Huis. Bezoekers kunnen hiervoor hun eigen instrument meenemen of er een lenen. Het T-Huis voorziet in zitplaatsen, maar bezoekers kunnen ook een eigen kleedje of stoel meenemen. De toegang is uiteraard gratis.