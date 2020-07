Toch géén live-muziek in het Valkenberg: Streep door Anderhalve Meter Sessie

BREDA - Vanavond zou de eerste editie van de Anderhalve Meter Sessies van het T-Huis en Breda Barst plaatsvinden. Een uur lang zouden bezoekers er kunnen genieten van live muziek in de buitenlucht. Maar vanwege de grote interesse én het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland heeft de organisatie met pijn in het hart besloten de sessie van vanavond af te gelasten.

Het was nieuws waar veel Bredanaars bijzonder blij mee waren: Het heropende T-Huis sloeg de handen ineen met Breda Barst en zou vanaf vanavond iedere dinsdagavond tot en met 1 september live muziek regelen in het Valkenberg. Maar het is juist die massale belangstelling die het evenement nu nekt. De organisatie kreeg namelijk honderden enthousiaste reacties. En als al die muziekliefhebbers komen vanavond, kan de organisatie de veiligheid niet meer garanderen.

"Hoewel er op het bordes en het veld van het T-Huis ruimte is voor enkele honderden bezoekers die zittend en volgens de richtlijnen van het RIVM naar het optreden kunnen luisteren, hebben we toch de moeilijke beslissing genomen om deze editie af te gelasten", legt de organisatie uit. "We voelen ons namelijk net zo goed verantwoordelijk voor iedereen die plaats zou nemen buiten het veld, en daar kunnen wij op dit moment de veiligheid niet garanderen. Dat voelt niet goed, zeker ook gelet op het stijgende aantal nieuwe besmettingen. De bedoeling was en blijft een veilige muziekbeleving in een kleine, intieme setting."

Of de Anderhalve Meter Sessies de komende weken wél door kunnen gaan, gaat de organisatie bekijken. Updates daarover vind je op de Facebookpagina's van het T- Huis en Breda Barst.