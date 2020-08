Wapen van Breda in nieuw jasje gestoken: ontwerper lanceert site met achtergrondinformatie

BREDA - Het Wapen van Breda bestaat al sinds 1203. Tijd voor een modern jasje, vond Joost van Dorst. Deze gestileerde variant viel zo in de smaak, dat de grafisch ontwerper een site heeft gelanceerd. Daarop is het ontwerp en alle achtergrondinformatie te vinden.

Al in 2016 gaf de Bredase Joost van Dorst een eigen draai aan het eeuwenoude Wapen van Breda. "Als Bredanaar heb ik mij altijd geïnteresseerd in de geschiedenis van onze stad. En als grafisch ontwerper ligt mijn passie in de vormgeving van identiteiten, waarvan heraldiek de historische voorloper is. Deze twee passies komen samen in de vorm van het Bredase wapen", legt Van Dorst uit. Het eigen ontwerp heeft geleid tot een gestileerde, non-heraldische en moderne variant van het wapen.

En met succes, het ontwerp kreeg veel lof. De ontwerper kreeg dan ook vaak de vraag of het ontwerp verkrijgbaar was. Daarom maakte hij een klokje en merchandise. Daarnaast waren veel mensen benieuwd naar de geschiedenis van het wapen. Daarom heeft hij vandaag een site gelanceerd. "Voordat ik aan het ontwerp begon heb ik in samenwerking met verschillende heraldici, historici, De Geschied- en Oudheidkundige Kring “De Oranjeboom” en het Stadsarchief Breda, veel onderzoek naar het wapen gedaan en dat doe ik nog steeds. Ik merkte dat er veel informatie is, maar niet overzichtelijk bij elkaar staat. Het leek mij daarom waardevol om hier verandering in te brengen met een website."

De website is uitgegroeid tot een waar kennisplatform met pagina’s vol informatie, een historische tijdlijn, vormgeving van het wapen door de jaren heen, uitleg en herkomst van de symboliek, afbeeldingen van het wapen in het huidige straatbeeld, en nog veel meer. "Het beantwoordt alle mogelijke vragen over het Wapen van Breda en is ook nog eens interessant en leerzaam voor alle Bredanaars, jong en oud." Na twee jaar onderzoek en voorbereidingen is de site vandaag gelanceerd.



Het nieuwe Wapen van Breda. - Joost van Dorst/JVD Graphic Design