Drie Bredase organisatoren brengen festivalgevoel naar PIER15 met 'De Reünie'

BREDA - Een heerlijke en normale festivalzomer zit er dit jaar niet in, maar niet getreurd. Drie Bredase organisatoren komen met een goed alternatief. Ploegendienst, Duikboot en Vieze Anita slaan de handen ineen en houden het laatste weekend van augustus een 'reünie' bij PIER15.

Corona gooit voor veel evenementen roet in het eten. Daardoor leek het er even op dat het een saaie zomer zou worden, maar niet als het aan drie Bredase festivalorganisatoren ligt. Ploegendienst, Duikboot en Vieze Anita slaan de handen ineen en komen met 'De Reünie' op Haveneiland. "We hadden al langer het idee om samen iets te doen. Dit was het perfecte moment om elkaar te supporten.", legt Tijn Kapteijns, organisator van onder andere Ploegendienst. "Breda is net een klein dorp. Achter de schermen zijn we allemaal vrienden. Het verbroederd en brengt iets positiefs in deze tijd."

Om nog een beetje in de buurt te komen van het festivalgevoel nemen de organisatoren een weekend lang het terras van PIER 15 Skatepark over. "In eerste instantie wilden we het groter aanpakken: iedereen samen op een dag met drie area's. Maar afgelopen week kwam het nieuws over steeds meer brandhaarden. We dragen er verantwoordelijkheid over dat iedereen zich aan de regels kan houden. Daarom heeft ieder festival zijn eigen dag gekregen: Ploegendienst op vrijdag, Duikboot op zaterdag en Vieze Anita op zondag." Het wordt dus eigenlijk een 'festival aan tafel'. Dat betekent dat de bezoekers, maximaal 250 per dag, moeten blijven zitten. "Dat is en blijft de realiteit, maar we zijn op zoek naar een leuke line-up bij het thema 'reünie'. Daarnaast zijn we ook nog bezig met een randprogrammering."

De drie festivals keren terug naar de basis. De eerste edities van Ploegendienst, Duikboot en Vieze Anita vonden allemaal plaats op Haveneiland. "We gaan terug naar onze roots. Daarom past het thema 'De Reünie' er zo goed bij. Dat is het namelijk voor ons achter de schermen ook echt. Daarnaast zijn bezoekers ook altijd allemaal bekende koppen van elkaar. Die komen elkaar dan ook weer eens tegen."

De organisatoren maken binnenkort meer bekend over de tickets en line-up van het evenement.