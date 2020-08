BUT Filmfestival zaterdag 2014 (Foto: Raymond Tillieu/Erika Hengstmengel)

BUT film festival gaat door op drie verschillende locaties

BREDA - Heel Nederland staat inmiddels in het teken van de 1,5 meter maatschappij. En dus ook het BUT Film Festival. Want dat gaat van 2 tot en met 6 september 'gewoon' door. "BUTFF laat zich nooit voor één gat vangen en gaat ook nu weer een bijzonder festival organiseren", laat de organisatie weten.

Het thema dit jaar is Holy Shit!. BUTFF vind je vanwege de coronaregels op maar liefst drie locaties. Namelijk bij De Nieuwe Veste en Chassé Cinema. En, als derde locatie, de Drive-In aan de Veilingkade.

Anders dan te doen gebruikelijk

Natuurlijk heel anders dan te doen gebruikelijk, laat de organisatie weten. "Zo zullen we geen 5 maar 2 (grotere) filmzalen gebruiken. Eén in De Nieuwe Veste en één bij Chassé Cinema. En er zal een thuisbioscoop worden ingericht in de vorm van livestream filmvertoningen, interviews met de regisseurs en met een chatroom om onderling contact te hebben."

"Verder laten we ons leiden door de regels van de regering. Bij iedere versoepeling broeden we nieuwe ideeën uit en verbreden het programma, met kunst, pop-up performances en meer."

Tickets

Wie een bezoek wil brengen aan BUTFF, kan dit jaar niet zonder ticket het terrein op. Dit vanwege de coronaregels. Een ticket reserveren is dus belangrijk. Meer weten en tickets kopen? Ga naar https://www.butff.nl/events