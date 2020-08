Blind Walls Gallery biedt Italiaanse kunstenaars kans om maand in Breda te werken

BREDA - Print Club Torino uit Italië en Blind Walls Gallery slaan de handen ineen. Daardoor krijgen jonge Italiaanse kunstenaars de kans een maand in Breda te komen werken. Van 31 juli tot 6 september kunnen zij zich aanmelden via een 'open call'.

Regelmatig ontvangt Blind Walls Gallery internationale kunstenaars om een schildering te maken. Ze bereiden hun werk elders voor en zijn maar kort in Breda. Een werkperiode van enkele weken maakt het mogelijk de stad echt te ervaren en te leren kennen.

Daarom slaan Print Club Torino en Blind Walls Gallery nu de handen ineen. Ze willen kunstenaars de mogelijkheid bieden om een maand in Breda te werken. Kunstenaars verblijven dan in het Blind Walls Gallery appartement en kunnen werken bij grafische werkplaats RAAF. Het Stadsarchief Breda helpt bij het onderzoek en geeft toegang tot historische documenten. De residentieperiode wordt afgesloten met een presentatie, waarna het geproduceerde werk te koop zal zijn.



De twee deelnemende kunstenaars ontmoeten elkaar tijdens de vijfde editie van Graphic Days Torino, een internationaal festival over grafisch ontwerp in Turijn.



De residenties worden ondersteund door de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, de Nederlandse Ambassade in Rome en het Italiaanse ministerie van Cultuur.