Nieuwe Veste presenteert dagelijks Bredase creatievelingen tijdens 'Een Creatieve Zomer'

BREDA - Veel mensen hebben tijdens de coronamaanden hun 'extra' tijd op een bijzondere en creatieve manier ingevuld. Om te laten zien dat iedereen iets creatiefs in zich heeft biedt de Nieuwe Veste met het project 'Een Creatieve Zomer' podium aan creative Bredanaars. Wij lichten er vier uit.

Toen Nederland in een 'intelligente' lockdown zat hadden veel mensen ineens tijd over. Die tijd is geregeld op een bijzondere en creatieve manier ingevuld. Sommige mensen hebben een oude hobby opgepakt, anderen zijn in en rondom het huis aan de slag gegaan en weer anderen zijn echt iets nieuws aangegaan. Om te laten zien wat voor creatievelingen Breda allemaal heeft presenteert de Nieuwe Veste met het project 'Een Creatieve zomer' iedere dag een creatieve stadsgenoot. Jong en oud mag meedoen, creativiteit is een ruim begrip. "Je hoeft geen kunstenaar te zijn om mee te doen, juist die alledaagse creativiteit isinteressant om elkaar te tonen."

Neeltje Scheepers

De 41-jarige Neeltje Scheepers, die in de Drie Hoefijzers woont, is een van de deelnemers. Met klei heeft zij haar geschilderde dierenschedels letterlijk verbeeld. "Ik ben een soort autodidactisch-aquarellist. Ik teken en schilder heel veel. Vanuit de opleiding tot Kunstzinnig coach die ik nu volg, werden we uitgedaagd ons te laten inspireren door een kunstenaar naar keuze. Ik koos voor Georgia O'Keeffe omdat ik haar werk magisch mooi vind", legt de Bredase uit. "Toch voelde ik wat koudwatervrees, kon ik wel iets maken wat haar eer aandeed? Mijn beeld is een ode aan de vergankelijkheid en door de rozen toch ook de schoonheid en lieflijkheid."

Neeltje met haar kunstwerk. (Tekst gaat verder na foto)



Foto: Nieuwe Veste

Muizenberg-Kasteren

In de wijk Muizenberg-Kasteren in de Haagse Beemden zijn ze met diverse buurtbewoners, van jong tot oud, aan de slag gegaan. Voor het noodgebouw van de Lidl bij winkelcentrum de Berg staat de 'sociale sofa'. De bank is in 2018 door wijkbewoners gemaakt. "Het was een gezellige, rustige en kleurrijke bezigheid. Samen bezig zijn om iets prachtigs te maken", wordt er als uitleg gegeven bij het kunstwerk.

Ook kinderen zijn betrokken bij het ontwerp. "Kinderen hebben tekeningen gemaakt van een hond, een kat en in het midden een hart. Op de rugleuning zien we de regenboog die symbool staat voor meditatie en bezinning. Daarnaast de gekleurde hoofden die een verbindende maatschappij uitdrukken. De vogels, bomen, bloemen, bergen, lucht en water vertegenwoordigen de natuur die we zo hard nodig hebben." De buurtbewoners zijn blij met hun creatie. "Het is een mooi aandenken vaneen gezamenlijke onderneming met een prachtig resultaat. De bank wordt elke dag gebruikt,mooier kan het toch niet?"

De sociale sofa voor het noodgebouw van de Lidl. (Tekst gaat verder na foto)



Foto: Nieuwe Veste

Marco van Tilburg

De 46-jarige Marco van Tilburg uit de Hoge Vught is beeldend kunstenaar op het gebied van schilderen en fotografie. Hij maakte een bijzonder en kleurrijk schilderij met als thema liefde. "Ik ben dagelijks aan het werk in mijn atelier dat ik aan huis heb. Het is erg fijnjezelf in een schilderij te verdiepen en je helemaal af te sluiten tot het klaar is. Bij de fotografie is het de enorme vrijheid die je hebt", legt van Tilburg uit. "Ik heb een jaar geleden mijn eigen website gelanceerd. Daar krijg ik veel positieve reacties op. Mijn volgende hoogtepunt wordt een eigen account op Etsy."

Marco met zijn kleurrijke schilderij. (Tekst gaat verder na foto)

Foto: Nieuwe Veste

Linda Steenbergen

De 33-jarige Linda Steenbergen uit het Liniekwartier heeft een bijzondere hobby. Zij repareert en upcyclet als spullendokter kringloopvondsten en persoonlijke gebruiksvoorwerpen. "Zo maak ik boekenlampen van oude boeken, lijm ik scherven aan elkaar en weet ik wel raad met oude textielen. Het worden stuk voor stuk unieke producten die je echt niet meer wil weggooien", vertelt de Bredase. Haar creatieve hoogtepunt is toen ze een dagje mee mocht lopen met de vuilniswagen in Breda. "Ook vond ik het heel bijzonder om een workshop te geven tijdens het duurzaamheidsfestival bij de Nieuwe Veste."

Linda de Spullendokter aan het werk.



Foto: Nieuwe Veste