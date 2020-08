Of carnaval door kan gaan is niet duidelijk, maar Baronie TV slaat 2021 sowieso over

BREDA - Het is nog lang niet duidelijk of carnaval in 2021 door kan gaan, en op welke manier dan. Maar één ding is wel duidelijk: Het zal niet te volgen zijn op Baronie TV. De regionale omroep kan zich vanwege de coronamaatregelen niet goed voorbereiden op de carnavalsmarathon, waardoor de marathon in 2021 definitief overgeslagen zal worden.

"Met heel veel pijn in het hart heeft het bestuur een moeilijke beslissing moeten nemen", laat Baronie TV in een verklaring weten. "Gelet op de onzekerheden rond het COVID 19-virus is het voor Baronie TV niet mogelijk een carnavalsmarathon te organiseren. In de eerste plaats vanwege de gezondheid van onze vrijwilligers en die van de carnavalsvierders. Op de tweede plaats omdat we nu reeds, in de voorbereiding, verplichtingen aan moeten gaan met derden zoals zendgemachtigden, leveranciers en sponsoren die we mogelijk niet waar kunnen maken."

De persconferentie van premier Rutte dinsdagavond gaf de doorslag voor Baronie TV. "De beslissing is niet makkelijk. We waren juist enthousiast bezig met nieuwe ideeën, een nieuwe organisatiestructuur,hadden het contract met BredaNu zo goed als rond en waren in goed contact met andere regionale omroepen en stichting Kielegat. Met alle restricties op samenkomen is goed voorbereiden van de marathon echter onmogelijk."

Voorzitter Patrick van Lunteren is erg teleurgesteld dat Baronie TV carnaval over zal moeten slaan. “Een jaar er tussenuit. Het klinkt haast om niet te geloven. Laten we hopen dat er snel een vaccin tegen Corona wordt gevonden. Dan kunnen we van deze tegenvaller een sprong voorwaarts maken. Het bestuur beraadt zich uiteraard vanaf nu op die toekomst”.