Chassé voert frequentie theatervoorstellingen vanaf september weer op

BREDA - Het Chassé Theater gaat de frequentie van het aantal voorstellingen vanaf september weer opvoeren. Elke week worden nieuwe voorstellingen bekend gemaakt die in die week in de verkoop gaan.

"Het theaterprogramma voor het seizoen dat na de zomer van 2020 zou starten was in kannen en kruiken toen Covid-19 roet in het eten gooide", aldus het Chassé Theater. "Veel voorstellingen werden teruggetrokken, vooral grootschalige muziektheaterproducties. Na een periode van gedwongen sluiting presenteert het Chassé Theater sinds juni weer volop films en er zijn met regelmaat ook theatervoorstellingen te zien."



Per september voert het theater de frequentie daarvan op. Elke week worden nieuwe voorstellingen bekend gemaakt die in die week in verkoop gaan. "Deze nieuwe werkwijze geeft ruimte om in te spelen op de actualiteit. Dat is niet alleen passend in deze veranderlijke tijd, maar brengt ook de mogelijkheid om tussendoor nieuw aanbod te programmeren."



DNA Breda

Daarnaast creëert het Chassé Theater meer bijzondere momenten zoals festivals, evenementen en omkaderende programma’s. Een eerste voorbeeld daarvan was het mini-festival 'Laat Licht' dat rondom de langste dag van het jaar werd georganiseerd. "Er wordt letterlijk meer naar buiten getreden en in de stad film en theater geprogrammeerd, zoals deze zomer ook gebeurt met vertoning van films in de open lucht onder de noemer Sunset Cinema."

Het volgende bijzondere project is DNA Breda dat half september zal plaatsvinden en waarin Bredase theatermakers centraal staan. "Het programma van dit mini-festival wordt donderdag 27 augustus bekend. Het Chassé Theater zal ook in de toekomst in de zomer meer actief zijn.



25 jaar

Ook is het dit jaar 25 jaar geleden dat het Chassé Theater officieel werd geopend. "Ook voor dit jubileum lag een mooi programma klaar, maar het theater ziet in de huidige situatie weinig aanleiding om flink uit te pakken. Wel zal het publiek in de wekelijks aankondigingen van nieuw aanbod met regelmaat op een feestelijk actie of programma worden getrakteerd."