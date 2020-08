Belcrum Birds Blind Wall over de volle gevel van Electron: 40 bij 6 meter

BREDA - Voor het komende kunstproject zoeken kunstenaars uit Electron de samenwerking op met de wijk. Met hun verhalen een muurschildering maken van veertig meter breed bij zes meter hoog, is het doel.

In 2018 bliezen kunstenaars het ateliercomplex Electron nieuw leven in. Enkele jaren later is de broedplaats toegankelijker en inspirerender dan ooit. Het aantal huurders groeide van 40 naar 60. Zij zijn ieder op hun eigen manier betrokken bij al wat er in de kleurrijke broedplaats gebeurtt. Ieder weekend kan iedereen van binnen en buiten Breda er terecht voor optredens, kunst, voorstellingen, bijeenkomsten en events.



Kunstproject

Voor het komende kunstproject zoeken kunstenaars uit Electron de samenwerking met de wijk op. Het doel is om met hun verhalen een muurschildering te maken van veertig meter breed en zes meter hoog. Het ontwerp en de uitvoering ligt in de handen van beroemde namen: Rutger Termohlen, Collin van der Sluijs en Super A (Stefan Thelen). Rutger, ook huurder van Electron, leidt het project.



De muurschildering is een initiatief van Electron en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij diverse sponsoren en het Prins Bernhard BuurtCultuurfonds. Tussen 23 augustus en eind oktober wordt de muurschildering gemaakt.