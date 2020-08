De Reunië bij Pier15 verkoopt binnen paar seconden uit: 'Wow oke?! Wat een liefde!'

BREDA - Een échte festivalzomer zat er dit jaar niet in. Daarom kwamen de organisatoren van Ploegendienst, Duikboot en Vieze Anita met 'De Reünie', een festival aan tafel. Gisteren ging om 12.00 uur de kaartverkoop van start en al binnen een paar seconden waren de tickets uitverkocht.

Corona gooit voor veel evenementen roet in het eten. Toch wilden de drie organisatoren voorkomen dat het een saaie zomer werd. Daarom sloegen zij de handen ineen voor 'De Reünie', waarbij ze een weekend lang het terras van PIER15 overnemen. Toch bleef het na de bekendmaking van het evenement nog even spannend of het door mocht gaan. "Maar onze Markt vertelde ons: feest niet thuis, maar ga en zoek de horeca op. Een zaaltje, een terrasje, een plek waar je lekker zitten kan. Daar waar het wél goed geregeld is. LATEN WIJ DAAR NOU NET GOED IN ZIJN!", valt er op Facebook te lezen.

Daarom ging de kaartverkoop van het driedagen durende festival aan tafel gewoon door. Er waren 3000 gegadigden, maar er zijn maar drie dagen met ieder 250 zitplekken. Toen de kaartverkoop gisteren om 12.00 uur van start ging, was het daardoor dringen. Heel veel mensen zaten klaar om een ticket te bemachtigen. Daarom was er al na één seconde geen ticket meer vrij. "Na wat tranen, was er toch weer tijd voor geluk. De bestellingen die niet werden afgemaakt, wierpen we namelijk gewoon weer in je schoot." Toch ging het ook daarna nog snel. Binnen een paar minuten was er geen enkele kaart meer beschikbaar. "Wow oke?! Wat een liefde! Echt super super super super super bedankt. Dit brengt wat teweeg van binnen", aldus Vieze Anita in de facebookpagina van het evenement.

De organisatoren zijn zich van hun verantwoordelijkheid bewust. "Daarom hebben we niet iedereen samen op één dag met drie area's, maar ieder een eigen dag: Ploegendienst op vrijdag, Duikboot op zaterdag en Vieze Anita op zondag", aldus Tijn Kapteijns, één van de organisatoren. De drie festivals keren terug naar de basis. De eerste edities van Ploegendienst, Duikboot en Vieze Anita vonden allemaal plaats bij PIER15. "We gaan terug naar onze roots. Daarom past het thema 'De Reünie' er zo goed bij. Dat is het namelijk voor ons achter de schermen ook echt. Daarnaast zijn bezoekers ook altijd allemaal bekende koppen van elkaar. Die komen elkaar dan ook weer eens tegen."