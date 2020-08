Franks Filmtip: 'De documentaire is een muzikale vertelling voor alle generaties'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band.

Geen artistieke, maar persoonlijke reden deden mij naar de bioscoop gaan om er de documentaire Once were Brothers over de rockhistorie van The Band te gaan bekijken. Vijftig jaar geleden speelde ik zelf basgitaar in een rock formatie met de naam Chest Feaver (modieus met ea). Die naam werd ontleend aan een van de mooiste nummers ooit geschreven door Robbie Robertson, te vinden op Music From Big Pink, hun eerste album. We waren dan ook grote bewonderaars van deze Canadees-Amerikaanse vijfmans formatie en probeerden uit alle macht hun geluid en soepele spel, bekend geworden als “Americana”, te imiteren. Folk,blues en rock smelten er in samen.

Hoe zat het ook al weer? The Band is bekend geworden als begeleidingsband van Bob Dylan. Al snel ontwikkelden ze zich zonder Dylan. “Ze”, dat zijn de Canadezen Rick Danko (basgitaar), Garth Hudson (orgel), Richard Manuel (piano) Robbie Robertson (sologitaar) en de Amerikaan Levon Helm (drums).

Multi-instrumentalist

Garth Hudson, die klassiek geschoold was, durfde zijn ouders niet te vertellen dat hij tot een rockgroep was toegetreden. Daarom sprak hij met de bandleden af dat hij ze muziekles gaf voor tien dollar per week. Garth had de meeste muzikale bagage, waar de anderen veel van hebben geleerd, zoals harmonieleer en contrapunt. Langzaam maar zeker werd iedereen multi-instrumentalist, later hét handelsmerk van de leden van The Band. Het grote succes kwam met de platen Music From Big Pink (1968), The Band (1969) en Stage Fright (1970). Legendarisch voor het geluid van The Band is het orgelspel van Garth Hudson geworden met trage, lage tonen op een Hammond orgel. Maar even belangrijk was Levon Helm, de drummende zanger met zijn kopstem. Robbie Robertson was de componist van de meeste songs en is het boegbeeld van The Band geworden. In verband met drank- en drugsproblemen besloot Robbie Robertson in 1976 dat The Band zijn beste tijd had gehad. Dat resulteert in het legendarische afscheidsconcert The Last Walz, verfilmd door Martin Scorsese. We zien daarvan nog flarden in de documentaire met Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrisson, Joni Mitchell en Neil Young, allemaal schatplichtig aan The Band.

Pianist Manuel overleed in 1986, de basgitarist Danko in 1999 en drummer Helm in 2012. Zo komt het dat er nog maar twee leden van The Band in leven zijn, de organist Hudson en de solo gitarist Robbie Robertson.

Tekst gaat verder onder de trailer.

Testimony

De documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band is gebaseerd op het boek Testimony (Getuigenis). Daarin doet Robbie Robertson (inmiddels 77 jaar) verslag van zijn herinneringen aan The Band. Tikje eenzijdig misschien, maar heerlijk om te zien. De sfeer van jonge honden die in de kelder van hun Roze Huis in Woodstock (NY) proberen hun eigen geluid te ontwikkelen. Intense vriendschappen waar geen eind aan leek te komen, dollen met elkaar binnen en buiten de muziek. Maar ook bij de leden van The Band eist roem zijn tol. Robertson kan er beeldend over vertellen, dat maakt deze documentaire, samen het tijdsbeeld van zuivere vriendschappen en puur muzikaal plezier tot een feest, ook voor latere generaties. En ja, als Garth Hudson op zijn Hammond orgel Chest Fever inzet, springen tranen in mijn ogen. Het herinnert aan een tijd waarin meer is gebeurd dan ik me herinner en waarvan ik me meer herinner dan er is gebeurd.

In de kelders van het huis Big Pink in Woodstock (NY) heeft Bob Dylan samen met de leden van The Band eindeloos geëxperimenteerd met nieuwe nummers. De opnames daarvan zijn vanaf 1975 in etappes uitgebracht onder de naam: The Basement Tapes.Eric Clapton wilde zijn band The Cream verlaten om zich aan te sluiten bij The Band, maar die had geen behoefte aan een extra solo gitarist.Het nummer Chest Fever gaat over een man die ziek wordt als hij wordt afgewezen door de vrouw waarop hij verliefd is.Op het Woodstock Festival van 1969 heeft The Band opgetreden op de laatste dag, tussen Ten Years After en Blood, Sweat and Tears. Ze openden met het nummer Chest Fever. Het optreden van The Band is niet in de film Woodstock te zien vanwege problemen met auteursrechten.