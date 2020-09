Financiële opsteker voor Podium Bloos: Subsidie vanuit het Rijk van ruim 250.000 euro

BREDA - Voor het jongerenplatform 39Graden ontvangt Podium Bloos de komende vier jaar structurele steun van het rijk. Dat maakte het Fonds voor Cultuurparticipatie gisteren bekend. Hiermee kan Podium Bloos voor de periode 2021-2024 rekenen op een bedrag van €260.000.

39Graden is na stedelijke en provinciale steun nu ook verzekerd van landelijke subsidie, een mooie erkenning voor Podium Bloos dat al jaren werkt aan talentontwikkeling voor jongeren in het zuiden van het land. 39Graden richt zich op een brede groep jongeren tussen de 15 en 21 jaar die hun artistieke én zakelijke talenten willen ontplooien.

“39Graden is door de combinatie van de vraaggestuurde manier van werken, de aanwezigheid en betrokkenheid van de jongeren-community, de breedte van de disciplines, de scherpe ketenopbouw en de peer-aanpak volgens de commissie uniek in Nederland", valt in het adviesrapport te lezen. "De aanpak waarin jongeren zelf verantwoordelijk zijn, zorgt ervoor dat ze hen serieus neemt. De commissie ziet deze aanpak als de toekomst van educatie en waardeert de zeer bijzondere bijdrage die 39Graden levert aan de infrastructuur voor talentontwikkeling.”

Begeleiding

39Graden biedt naast het bekende festival in februari een getrapt talentontwikkelingstraject aan met activiteiten waarin jongeren hun kennis, makerschap en vaardigheden kunnen ontwikkelen om door te groeien naar een kunstvakopleiding. Aanvankelijk konden jongeren zich ontwikkelen in dans en theater, maar inmiddels is dat uitgebreid met muziek, urban arts, circus, spoken word, performance art en cross-overs. Jaarlijks verwacht Podium Bloos 500 jongeren te begeleiden.

De werking van 39Graden is niet onopgemerkt gebleven. Winnaars van de jaarlijkse Gouden Thermometer vinden steevast hun weg in het kunstcircuit. Zo waren recente winnaars Tommy Heeffer en Rowan van den Boomen afgelopen zaterdag nog te zien bij Holland’s Got Talent met een tot tranen toe geroerde jury. Hun optreden maakte zo’n grote indruk dat ze direct door zijn naar de liveshows.

Voor het nieuwe seizoen van 39Graden is de werving inmiddels begonnen. Meer informatie: www.39graden.nl.