Franks Filmtip: 'Deze film met Chadwick Boseman vertelt een interessant verhaal'

BREDA - Wekelijks belicht Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Door afwezigheid van Frank wordt dit deze week gedaan door Ruud Smolders. Deze week Da 5 Bloods. Te zien op Netflix.

Met het recente overlijden van Chadwick Boseman springt deze titel op Netflix zeker in het oog. De acteur bekend die beken werd door zijn rol als Black Panther speelt een mooie bijrol! De film gaat over vier soldaten met een donkere huidskleur die gevochten hebben in de Vietnamoorlog. Ze besluiten terug te gaan om hun 'verstopte schat' te zoeken en nog wat anders.. De film past goed bij Regisseur Spike Lee. De filmmaker maakte vaker films met als thema: racisme. Zo is hij onder andere maker van Malcolm X en de recentere film BlacKkKlansman.

Da 5 bloods begint met een bekend fragment van Muhammed Ali. Hierin zegt hij niet deel te willen nemen aan de oorlog. Dit wordt gevolgd door meerdere fragmenten uit het verleden; burgerprotesten, een fragment van Malcolm X, de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog. Het is een harde boodschap die meteen de toon van de hele film zet: zwarte mensen worden al decennia lang onderdrukt! Het geheel bestaat uit beelden van het heden en er komen fragmenten van de tijd van de Vietnamoorlog voorbij. De film wordt overigens belicht vanuit het perspectief van de veteranen en is dus wat bevooroordeeld.

Tekst gaat verder onder de trailer.





Terugkomst

De vier soldaten komen samen in Ho Chi Minhstad en gaandeweg wordt steeds meer duidelijk wat hun doel is. Door hen zelf begraven goud in handen krijgen en op zoek naar de overblijfselen van hun overleden 'blood.' Er staat hier voor een missie gepland in de jungle, maar eerst vermaken ze zich in de stad. De soldaten noemen elkaar blood omdat ze zich verbonden voelen als verwanten.

'Da bloods'

Paul (Delroy Lindo) blijkt het zorgenkindje van de groep te zijn. Met zijn woedeuitbarstingen en PTSS, opgelopen tijdens de oorlog, komt hij regelmatige met dubieuze uitspraken. Otis (Clarke Peters) verzorgt de smokkelwijze via een Vietnamese prostitué die hij in zijn dienst heeft leren kennen. Eddie (Norm Lewis) is de lieve man van het stel, die de ideeën van hun gesneuvelde kameraad wil uitvoeren en de groep bij elkaar wil houden. Melvin (Isiah Witlock jr.) is een achtergebleven karakter dat veel prima vindt en niet echt uitgediept wordt. Het vijfde lid is 'stormin Norm' gespeeld door Chadwick Boseman. Norm blijkt een echte leider en verbinder te zijn geweest tijdens hun dienstplicht

Zit er nog wat spanning in de film?

Die spanning komt er zeker. Het begint wanneer David (Jonathan Majors) de zoon van Paul ineens in zijn hotelkamer opduikt en mee wil doen aan de zoektocht naar het goud. Kort hierna ligt Paul in de clinch met een verkoper in een gracht die wel erg opdringerig is. David ontmoet later die dag een vrouw genaamd Hedy (Mélanie Thierry), die later belangrijk zal blijken. De film wordt pas echt leuk wanneer de heren in de jungle komen waar zij het goud begraven hebben. De soldaten vinden het goud, maar krijgen ruzie over hoe het besteed moet worden. Eddie geeft aan dat de opbrengst van het goud naar de zwarte bevolking zou moeten gaan. Dat is wat Norm gewild zou hebben. De rest van de groep vindt dat hij makkelijk praten heeft omdat hij geld zat heeft. Eddie begint aan een tirade waaruit blijkt dat hij eigenlijk geen rooie cent meer heeft en aan het einde hiervan blijkt hij op een landmijn te staan die afgaat. Later treft David hetzelfde lot. De heren slaan de handen ineen om hun maten zo goed mogelijk te helpen. Paul krijgt nog een interessant visioen met een grote verassing.

Vietnamezen

Inwoners die claimen van de politie te zijn komen de bloods op het spoor. Zij willen het goud voor hun land en vinden hier recht op te hebben. Vanuit hier komen er nog wat hachelijke momenten en verdeeldheid. Hoe konden zij hiervan op de hoogte zijn? Als je oorlogen interessant vindt en in het bijzonder de Vietnamoorlog is Da 5 bloods zeker de moeite waard. De afwisseling tussen heden en verleden maakt het begrijpelijk en spannender.

Dit is wat je moet weten over deze film:

- Het oorspronkelijk script heette 'The Last Tour' en werd in 2013 geschreven door Danny Bilson en Paul De Meo.

- Reggiseur Oliver Stone zou eigenlijk de film regisseren, maar verliet in 2016 het project.

- Spike Lee besloot het alsnog te verfilmen. Begin 2019 werd bekend dat hij de regisseur van de film zou worden.

- Da 5 bloods zou eigenlijk in mei 2020 op het filmfestival van Cannes in première gaan. Dit ging door de Coronapandemie niet door.

- De film is sinds 12 juni 2020 te zien op Netflix