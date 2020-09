Zo kan BredaPhoto toch doorgaan: 'Het is geen festival, maar een groot museum'

BREDA - Het waren spannende maanden voor curator Reinout van den Bergh. Maar overmorgen kan BredaPhoto gelukkig 'gewoon' geopend worden. "We zijn enorm blij dat het doorgaat, en ik weet zeker dat het een fantastische editie wordt."

De negende editie van BredaPhoto staat voor de deur. Woensdag 9 september wordt de grootste fototentoonstelling van de Benelux geopend bij Podium Bloos. Op zeven plekken in Breda kunnen bezoekers tot 25 oktober genieten van internationale fotografie.

Maatregelen

Het tweejaarlijkse BredaPhoto wordt vaak een fotofestival genoemd. Maar dit jaar zal dat absoluut niet gebeuren. "Festivals zijn niet toegestaan natuurlijk. Maar BredaPhoto is geen festival. Het is eigenlijk gewoon een groot museum. En daardoor kan BredaPhoto gelukkig gewoon doorgaan", legt curator Reinout van den Bergh uit. Uiteraard zijn er wel de nodige aanpassingen gedaan. Zo wordt er onder andere in het Stedelijk Museum gewerkt met tijdslots. Ook is de fototentoonstelling op het Chassé Park iets minder groot dan voorgaande jaren, en is er overal een duidelijk in- en uitgang.

Ook qua bezoekersaantallen zal BredaPhoto er dit jaar waarschijnlijk anders uit zien dan bij eerdere edities. Zo trok de editie van twee jaar geleden nog 80.000 bezoekers. Maar daarvan kwamen er veel uit de landen rondom Nederland. "We zullen zeker minder bezoekers mogen ontvangen, simpelweg omdat veel internationale bezoekers niet naar Nederland kunnen afreizen", legt Van den Bergh uit. "We promoten BredaPhoto daarom ook extra veel in ons eigen land. We hopen natuurlijk veel bezoekers op een veilige manier te mogen verwelkomen. Dat is ook belangrijk voor ons, want de inkomsten van de bezoekers kunnen we niet zomaar missen."

Exposities

Het thema van de negende editie van BredaPhoto is 'The best of times, the worst of times'. Exposities vind je onder andere in het voormalig KPN gebouw, de Grote Kerk, het Stedelijk Museum, Chassé Park, StadsGalerij, Club Solo en Pier15. Een deel van de tentoonstellingen, zoals die bij Chassé Park, is gratis te bezoeken. Voor de exposities in de Grote Kerk en het KPN gebouw betalen bezoekers 8 euro per locatie. Het Stedelijk Museum kun je bezoeken met je museumjaarkaart of anders de reguliere entree prijs. Wil je BredaPhoto in één dag bezoeken? Dan kun je voordelig alle locaties bezoeken door een dagkaart van 17,50 euro te kopen.

Het is de eerste keer dat BredaPhoto exposeert in de Grote Kerk. "Ik ben al gaan kijken bij de opbouw in de kerk, en het ziet er prachtig uit. De Grote Kerk is voor ons een fantastische locatie om toe te kunnen voegen aan BredaPhoto", aldus Van den Bergh. Wat ook nieuw is dit jaar, zijn de livestreams vanuit het Chassé Theater. "De grote opening bij Podium Bloos op woensdag is live te volgen, en vervolgens gaan we ook iedere woensdag en zondag een uitzending van een uur maken vanuit het Chassé Theater. BredaPhoto is dit jaar dus ook thuis vanaf de bank te beleven."

Op de vraag om één expositie als ultieme tip mee te geven, kan Van den Bergh geen antwoord geven. "Van China Imagined in de Grote Kerk, Jan Hoek in het Stedelijk Museum, Destroy My Face bij Pier15 en het KPN gebouw. Het is allemaal echt enorm de moeite waard. Dus mijn advies is echt: Bezoek ze allemaal!"