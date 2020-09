Deze 'schietschijven' sieren voortaan het Havenkwartier

BREDA - Frank Haagen, organisator van Duikboot Festival zat de afgelopen maanden niet stil. Toen bleek dat zijn festival niet door zou gaan nam hij contact op met Blind Walls Gallery. Het resultaat is een nieuw kunstwerk op het Havenkwartier, gemaakt door Wouter van der Giessen.

"Een zomer zonder Duikboot Festival in zicht? Dat wilden we als organisatie dus niet", vertelt Frank Haagen. "Voor een creatieve oplossing zochten wij contact op met Blind Walls Gallery voor een leuke samenwerking zodat er toch nog wat van ‘Duikboot’ in de stad te vinden was." Omdat Duikboot niet het enige festival wat we moeten missen in Breda, besloten Haagen en Blind Walls Gallery om ook andere festivals zoals Vieze Anita & Ploegendienst bij het plan te betrekken.

Het resultaat is een nieuw kunstwerk gemaakt door Wouter van der Giessen. Hij studeerde recent af aan kunstacademie AKV|St. Joost en mocht deze week de sleutel van een gemeentelijk gastatelier in ontvangst nemen. Eerder dit jaar werkte hij samen met Tom Onrust aan een muurschildering op voormalig winkelcentrum De Lunet. Dit werk, tevens in opdracht van Blind Walls Gallery, is bedoeld als hart onder de riem voor de stad, in tijden van de pandemie."CrossMark is een plek vol geschiedenis wachtend op ontwikkeling", vertelt de kunstenaar. "Voor mij is het een plek met potentie, waar nieuwe dingen kunnen ontstaan. Ik kijk uit naar het ‘creative district’ dat zich hier ontwikkelt."

Schietschijven

De kleuren in zijn werk zijn gebaseerd op een blazoen, ook wel bekend als schietschijf. "Door deze naar een driedimensionale vorm te trekken en te schilderen op industriële silo’s, ontstaat er een absurd beeld wat niet enkel aandacht creëert voor zichzelf maar ook voor de omgeving.” Eerder dit jaar werkte Van der Giessen samen met Tom Onrust aan een muurschildering op voormalig winkelcentrum De Lunet. Dit werk, tevens in opdracht van Blind Walls Gallery, is bedoeld als hart onder de riem voor de stad, in tijden van de pandemie.

Ruimtemakers

Ook de gemeente Breda is enthousiast over de samenwerking en ondersteunt deze vanuit het programma ‘Ruimtemakers’. Dit zijn tijdelijke projecten verspreid over de stad, met het doel het verblijf in de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Zo wil de gemeente bewoners en bezoekers stimuleren de stad te herontdekken en wordt tegelijk drukte verspreid.

Pier15

De installatie staat momenteel nog bij Pier15. Het is de bedoeling dat het op termijn verhuist naar het terrein aan de overzijde, tussen de nieuwe brug en de Backer & Rueb hallen. Vorig weekend was het kunstwerk voor het eerst te zien tijdens ‘De Reünie’, een samenwerking tussen de festivals Ploegendienst, Duikboot en Vieze Anita. Om in een festival-loze zomer toch iets te doen, bedachten de organisatoren een gezamenlijk event waarmee ze een weekend lang het terras van Skatepark PIER15 overnemen.