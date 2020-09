Franks Filmtip: 'Lovende kritieken terecht, spannend van begin tot eind'

BREDA - Wekelijks belicht Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Door afwezigheid van Frank wordt dit deze week gedaan door Ruud Smolders. Deze week Tenet. Te zien in Pathé en Kinepolis.

Eén film domineert momenteel als het gaat om lovende kritieken, namelijk Tenet. De film heeft in de eerste twee weken al ruim 84 miljoen opgebracht. De film gaat over een geheimagent die een Derde Wereldoorlog moet voorkomen. De film wordt gekenmerkt door ingewikkelde tijdsconstructies, missies en achtervolgingen. Regisseur van de film is Christopher Nolan, bekend van films als Dunkirk en The Dark Knight.

Tenet wordt beschouwd als een lastige film. Je zult ook zeker moeten opletten, maar dan valt het uiteindelijk reuze mee. Het begin van de film speelt zich af in een operazaal. Daar wordt al snel duidelijk dat tijd een cruciale rol speelt in de film. Een kogel, afgevuurd op een pilaar schiet hier juist uit in plaats van er in te vliegen. Snel hierna wordt duidelijk dat het hoofdpersonage een Derde Wereldoorlog moet zien te voorkomen. In een lab vertelt Laura (Clémence Poésy) dat er in de toekomst 'iets' uitgevonden is waardoor kogels in tegengestelde richting gaan. Gaandeweg blijkt dat dit voor alles geldt en niet alleen voor kogels.

Karakters

De Protagonist (John David Washington) is een CIA-agent. Hij is degene die de Derde Wereldoorlog moet zien te voorkomen. Hij heeft in de film geen echte naam. Protagonist betekend hoofdrolspeler. Neil (Robert Pattinson) wordt een handlanger van De Protagonist. De CIA-agent vraagt zich af hoe Neil hierin verzeilt is geraakt. Aan het einde van de film blijkt dat hij dit zelf heeft geregeld. Dit via de door elkaar lopende tijdlijnen. Andrei Sator (Kenneth Branagh) Is de slechterik in de film. Hij is degene die de wereld tot een einde wil brengen. Hij is de verantwoordelijke voor die (eventuele) Derde Wereldoorlog. Kat (Elizabeth Debicki) is de vrouw van Andrei. Ze zit als het ware vast aan haar man, maar kan niet weg gaan. Kat is een pion voor De Protagonist om dichtbij haar man te komen.

Verhaal

De Protagonist moet bij verschillende linke figuren informatie in gaan winnen. Eén van die figuren is Priya. Samen met partner Neil breekt De Protagonist bij haar in. Zij blijkt ook deel uit te maken van het 'Tenet' team. Priya verwijst de heren door naar Andrei Sator. Sator blijkt de man te zijn die ergens in de toekomst de technologie ontwikkelt heeft. Andrei heeft een heel specifieke reden om de mensheid te laten eindigen en daarom heeft hij dit alles in gang gezet. Aan het einde van de film worden er groepen soldaten met De Protagonist en Neil opgedeeld. Het ene team bestaat uit soldaten uit het heden die de strijd aan gaan. Het andere team is in de toekomst en voert het zelfde gevecht, maar dan in tegengestelde tijd.

De verschillende tijdlijnen maken de film enorm boeiend. In sommige stukken is goed te zien dat alles in tegengestelde richting gebeurd. Dit wordt verduidelijkt wanneer je karakters twee maal ziet in verschillende tijdslijnen. Het kan soms wat warrig over komen door deze verschillende tijdlijnen. Maar Tenet is iedere minuut meer dan waard. De spanning in de film grijpt je vanaf het prille begin tot aan het einde. Tenet zit volledig vol met actie. Als je de film eenmaal gezien hebt valt de warrige verhaallijn dus ook reuze mee.