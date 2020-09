Kunstwerk in Wilhelminastraat krijgt 'Prinsjesdag-tintje'

BREDA - Als je dinsdagochtend langs de Wilhelminastraat rijdt, valt het je misschien wel op. Het kunstwerk 'De Koninginnen' is volledig gehuld in een 'Prinsjesdag-tintje'. Om de Wilhelminastraat iets meer in de spotlight te zetten krijgt het kunstwerk ieder (landelijk) evenement een ander jasje.

Aan het kunstwerk van Ton Claassen aan de Wilhelminastraat schitteren dinsdagochtend meerdere gouden hoedjes. Deze zijn gemaakt door de Bredase fashiondesigner Mirte van Wijngaarden. "Ik werd onlangs benaderd door Coen Bastiaansen", vertelt ze. "Hij is eigenaar van de Gastronoom en initiatiefnemer van het kunstwerk. Hij wil ervoor zorgen dat de Wilhelminastraat meer in de picture komt te staan." Om hiervoor te zorgen maakte de Bredanaar zich hard voor het plaatsen van een kunstwerk in de straat. En dat lukte. Voorbijgangers van de Wilhelminastraat kunnen nu al zo'n 4 jaar het kunstwerk bewonderen.

Maar om de bekendheid van het kunstwerk nog een extra boost te geven, komt er nu een nieuw initiatief. "Het is de bedoeling dat het beeld bij elk evenement een ander jasje krijgt." Deze 'jasjes' mag ontwerpster Van Wijngaarden gaan maken.



Foto: Mirte van Wijngaarden

Prinsjesdag

Het eerste project was Prinsjesdag. De Bredase modeontwerpster knutselde meerdere hoedjes in elkaar als versiering van het kunstwerk. "Hoedjes zijn natuurlijk volledig in het thema van Prinsjesdag", laat ze weten. De hoedjes zijn dinsdagochtend geplaatst en blijven tot en met het Bredase fashionweekend hangen. "Daarna kunnen we ons opmaken voor het volgende project. Dat zal sinterklaas of kerst zijn."