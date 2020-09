48 hours film project: oud-studenten BUas vielen meermaals in de prijzen

BREDA - Op vrijdag 4 september vond de prijsuitreiking van het 48 Hour Film Project Rotterdam plaats. Team Bokeh Hunters bestaand uit vier oud-studenten van Breda University of Applied Sciences: Thijs van Meurs, Davy van den Eijnden, Troy Gazan en Ian van den Burg, presenteren met trots de winnende film ‘Meer dan Mij’. Het team viel hier vervolgens meermaals in de prijzen.

Tijdens het 48 Hour Film Project krijgen teams de uitdagende opdracht om binnen 48 uur een korte film te maken. De film ‘Meer dan mij’ was de winnaar van het evenement met de hoofdprijs Best Film. Daarnaast gingen de prijzen Best Directing, Best Editing en Best Use of Line ook naar de Bokeh Hunters. ''Meer dan mij gaat over een jonge zakenman die alles al heeft bereikt, echter mist hij één ding in zijn leven: de band met zijn vader'', vertelt Davy.

De kracht van het team zat hem deels in feit dat er alleen op papier een rolverdeling was, verteld Troy Gazan. ''Uiteindelijk hebben we allemaal op alle facetten meegewerkt. We gingen er ook heen om een leuk weekend te hebben, niet met het idee te gaan winnen. Dat is uiteindelijk ook belangrijk geweest in deze overwinning.''

Met hoofdrollen vertolkt door Yaron Mesika en Caresse Donks zal de film te zien zijn tijdens de 48 Hour wereldfinale Filmapalooza in Washington en het internationale film festival Rotterdam. Eerder werkten Troy Gazan en Davy van den Eijnden al samen aan een documentaire genaamd 'Binnen de Muren', over het leven van bewaarders van de koepelgevangenis in Breda.