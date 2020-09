Franks Filmtip: 'De film geeft je een unieke inkijk in het hoofd van een pychopaat'

BREDA - Wekelijks belicht Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Door afwezigheid van Frank wordt dit deze week gedaan door Ruud Smolders. Deze El Practicante. Te zien op Netflix.

El Practicante, ook te vinden onder The Paramedic, (Engelse vertaling) verscheen 16 september 2020 op Netflix. De film gaat over een man die op de ambulance werkt en daar de patiënten die vervoerd worden behandeld. Na een ongeluk raakt hij verlamd en loopt zijn leven volledig in de soep, wat ook een flinke weerslag heeft op de hoofdpersoon. De regisseur is Carles Torras, nog geen erg bekende naam. Al regisseerde hij al wel de film Callback uit 2016. Met deze film heeft hij zichzelf misschien wel overtroffen, het kan zomaar een naam zijn om te onthouden.

El Practicante opent met een scène waarin te zien is dat er een auto-ongeluk is geweest. De ambulance komt ter plaatse en daar maken we voor het eerst kennis met hoofdpersoon Ángel. Hij is een ambulancebroeder. Bij thuiskomst is te zien dat Ángel een vriendin heeft, Vanessa (vaak Vane genoemd.) Ze proberen een kind te krijgen, maar dit wil niet lukken. Vanessa heeft zich laten testen en het probleem zit niet bij haar. Ángel laat dit ook doen en dan blijkt dat de kans dat hij op een natuurlijke wijze kinderen kan verwekken nihil is.

En dan gaat het helemaal fout

Ángel komt met zijn collega Ricardo in een ongeluk terecht terwijl zij in de ambulance zitten. Een vrachtwagen rijdt vol op het voertuig in. Ricardo komt er als bestuurder met wat schrammen vanaf. Ángel die achterin bij de patiënt zit raakt verlamd aan zijn benen. Ondertussen is het wel duidelijk dat Ángel Vanessa niet volledig vertrouwt en dus installeert hij een spionage-app op haar telefoon. Gaandeweg wordt ook duidelijk dat Ángel sowieso een wantrouwend en manipulatief persoon is. Vanessa ontdekt dat ze bespioneert wordt door haar vriend en neemt de benen. Enkele maanden later weet Ángel haar op te sporen en probeert haar op een lieve manier om de tuin te leiden. Dit lukt en Vanessa gaat mee naar heet appartement waar zij vroeger woonden. Dit om spullen op te halen die er nog lagen, althans dat denkt ze.

Ricardo was inmiddels een relatie begonnen met Vanessa, iets wat de woede bij Ángel alleen maar groter maakt. Ricardo maakt zich zorgen wanneer hij al even niets van Vanessa gehoord heeft en doet aangifte bij de politie nadat hij Ángel hier ook al mee geconfronteerd heeft. De buurman van Ángel, die Vanessa ook nog kent van toen ze een relatie hadden, wordt achterdochtig. Hij hoort steeds harde muziek en geschreeuw van een vrouw. Wanneer hij te lastig wordt maakt Ángel korte metten met hem en ook met Ricardo.

Gerechtigheid

Vanessa weet uiteindelijk op slinkse wijze te ontsnappen, maar Ángel zit haar op de hielen. Vanessa weet hem toch van zich af te schudden en Ángel valt in het trappenhuis van hun appartement meters naar benden. Ángel ontwaakt en is volledig verlamd. Dan komt Vanessa in beeld die zegt 'vanaf nu zorg ik voor jou.' Ze loopt weg met Ángel in een rolstoel en zo eindigt het.

El Practicante is een zeer spannende film en zeker de moeite waard om te kijken. Je krijgt hier een unieke inkijk in het hoofd van een psychopaat. Met de speelduur van zo'n anderhalf uur kijkt de film ook lekker makkelijk weg.