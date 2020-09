Actiegroep Breda Kan Het: 'Sinterklaascomité mist aansluiting met landelijke ontwikkelingen'

BREDA - Breda Kan Het, een lokale actiegroep gelieerd aan Kick Out Zwarte Piet, vindt dat het Sinterklaascomité de aansluiting met de landelijke ontwikkelingen volledig mist. Volgens de actiegroep blijft met de besluiten van het comité de link met blackface nog steeds in stand.

"Met grote verbazing en ontsteltenis heeft Breda Kan Het kennis genomen van de uitkomsten van het mediationproces over de ontwikkeling van het sinterklaasfeest in Breda", begint het bericht van de actiegroep op Facebook. "We vinden zowel de wijze waarop het proces is ingericht, de wijze waarop dit is verlopen alsook de resultaten erg bedroevend en uitermate teleurstellend."

Volgens Breda Kan Het worden er gesprekken over het karakter van Zwarte Piet gevoerd zonder dat daar representatie van de zwarte gemeenschap bij aanwezig is. "Dit vinden we niet zozeer ‘een gemiste kans’ maar zeer problematisch en een grove blunder." Breda Kan Het eist daarom ook een plaats aan de dialoogtafel als het advies van de mediator met betrekking tot vervolggesprekken wordt opgevolgd. "Het uitsluiten van zwarte mensen als het gaat om het voeren van deze dialoog stamt voor wat ons betreft uit een heel ver verleden en is onacceptabel."

Ook reageert de actiegroep op de rapportage van de mediator. "Hieruit blijkt dat het Sinterklaascomité de hakken in het zand zet, weigert mee te bewegen en daarmee de aansluiting met de landelijke maatschappelijke ontwikkelingen volledig mist", aldus Breda Kan Het. "Daar waar in een steeds groter wordend aantal steden in Nederland afscheid wordt genomen van de figuur Zwarte Piet en de schoorsteenpiet wordt geïntroduceerd, houdt het Sinterklaascomité Breda vast aan een uiterlijk waarbij de link met blackface nog steeds overduidelijk overeind blijft hetgeen voor Breda Kan Het niet acceptabel is."

Oproep

De actiegroep doet een dringende oproep aan het Sinterklaascomité. "Toon politieke moed om de weg vrij te maken naar een inclusief sinterklaasfeest. We roepen burgemeester, wethouders en gemeenteraad op zich in te zetten voor een inclusief sinterklaasfeest en dit te faciliteren door voorwaarden te stellen aan de wijze waarop het Sinterklaascomité de intocht organiseert, en zich uit te spreken vóór de schoorsteenpiet", aldus Breda Kan Het.