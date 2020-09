Bredase Sinterklaascomités staan achter keuze voor Grijze Piet: 'Zo blijft de magie van het feest intact'

BREDA - De Bredase sinterklaascomités vinden de uitspraken van Breda Kan het, een actiegroep geallieerd aan Kick Out Zwarte Piet onterecht. "Wij respecteren ieders standpunt, maar wij hebben met de Grijze Piet een stap gezet door afstand te nemen van de stereotyperende kenmerken van de klassieke Zwarte Piet", laat een woordvoerder weten.

De mediation van de gemeente tussen voor- en tegenstanders van zwarte piet liep eerder deze week niet uit op een duidelijke beslissing. Toch zijn de sinterklaascomités blij dat de gesprekken gevoerd zijn. "Wij hebben de standpunten van andere partijen aan tafel gehoord en begrepen. Dat was voor ons erg waardevol", legt een woordvoerder van de 9 Bredase sinterklaascomités uit. "Alle partijen begrepen dat we niet in het midden uit zouden komen."

De actiegroep Breda Kan Het reageerde gisteren op de rapportage van de mediator. "Hieruit blijkt dat het Sinterklaascomité de hakken in het zand zet, weigert mee te bewegen en daarmee de aansluiting met de landelijke maatschappelijke ontwikkelingen volledig mist", aldus Breda Kan Het. Deze uitspraak vinden de sinterklaascomités onterecht. "Wij hebben een duidelijke stap gezet richting een alternatief voor Zwarte Piet, die wij acceptabel vinden. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan maar het was duidelijk dat je niet helemaal in je homebase kan blijven in deze situatie." De comités nemen daarom afscheid van Zwarte Piet en kiezen voor een Grijze Piet. "Het gaat om een lichte variant van de kleur grijs. Naast de juiste tint en passende schmink wordt naarstig gezocht. Op die manier wordt de maskerade voor onze vrijwilligers gewaarborgd en blijft het plezier en de magie van het feest voor hen intact."

Het college heeft gisteren in een raadsvergadering besloten dat Zwarte piet niet meer welkom is op het stadhuis. Verder gaven zij aan zich niet uit te spreken over een specifieke kleur. Die keuze laten ze bij de maatschappij. De comités staan achter die keuze. "Ook wij willen niemand kwetsen met Sinterklaas en Zwarte piet. Daarom hebben we besloten dat de piet moet veranderen. De Zwarte Piet leeft ontzettend in Breda. We willen daarom ook niks forceren. Een groot deel van het feest komt voort uit het samen doen", legt de woordvoerder uit. "Wij zijn daarom met onze achterban van zo'n 700 tot 800 vrijwilligers over een alternatief in gesprek gegaan. Daar kwam een grijze piet als werkbare oplossing uit. Deze keuze moest bij onze vrijwilligers natuurlijk ook landen, maar zo kan het verhaal van de schoorsteen met een grijze kleur van stof en as met roetvegen er overheen in stand gehouden worden."

Nu begint het grootste karwei. "Het was duidelijk dat we de stereotyperende kenmerken, zoals de zwarte schmink, rode lippen en krullen los wilden laten. We overleggen daarom nu met de gemeente hoe we dit gaan faciliteren. Er moeten nieuwe pruiken komen, er moet nieuwe én goede schmink uitgezocht worden enzovoort. Dat is een behoorlijke opgave voor de comités van Bavel, Prinsenbeek, Ulvenhout, Teteringen, Centrum, Ginneken, Belcrum en Tuinzigt-Westerpark, die allemaal draaien op vrijwilligers en zichzelf grotendeels bedruipen op sponsoring. ‘’Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we daar ook samen uit gaan komen.’’