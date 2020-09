Franks Filmtip: 'De film is als documentaire in elkaar gezet, dat maakt het een bijzonder geheel'

BREDA - Wekelijks belicht Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Door afwezigheid van Frank wordt dit deze week gedaan door Ruud Smolders. Deze week A Mighty Wind. Te zien op Youtube.

Maandag waren de uitreikingen van de welbekende Emmy's. Schitt's Creek was de grote winnaar en won Emmy's in zeven verschillende comedy-categorieën. Eugene Levy, bedenker van en acteur in de film kent u misschien van de American Piefilms. In het kader van de gewonnen Emmy's is de filmtip van deze week A Mighty Wind. Een film waarin je Levy in een volledig andere rol ziet. Daarnaast is het de best beoordeelde film met Eugene Levy op IMBd. Regisseur Christopher Guest is bekend van meerdere films waarin hij speelde en soms ook regisseerde. Eén van de bekendste in dit rijtje is Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, waarin hij ook een rol speelde. Ook speelt hij in deze film een van de hoofdrollen.

De film start met een nieuwsfragment waarin te zien is dat legendarische folkmuziekproducer Irving Steinbloom is overleden. Snel wordt duidelijk dat dit een rode draad is in de film. Ter ere van het overlijden van Steinbloom organiseren zijn kinderen een memorial-concert. Hierin moeten de beste acts die hij onder zijn hoede heeft gehad samenkomen. De film is in elkaar gezet als een documentaire. Je krijgt dus voornamelijk veel fragmenten te zien van optredens van de acts, delen waar iets verteld wordt over Steinbloom en hoe het concert uiteindelijk tot stand komt.

De acts

Mitch Cohen (Eugene Levy) en Mickey Crabbe (Catherine O'Hara) spelen het duo Mitch & Mickey. Ze brachten zeven albums uit totdat ze op een dramatische wijze uit elkaar gingen. Mickey is verhuisd en is inmiddels getrouwd met een man die medische spullen verkoopt. Mitch daarentegen is ver afgetakeld. Hij kreeg na de breuk te kampen met veel depressieve gedachtes. Naar mate de film vordert ook wordt duidelijk waarom. Mitch had een oogje op Mickey en had het moeilijk met het feit dat zij niet hetzelfde voelt. De twee geven wel om elkaar, maar meer dan vrienden zit er niet.

The Folksmen zijn een trio, bestaande uit Mark Shubb (Harry Shearer), Alan Barrows (Christopher Guest), en Jerry Palter (Michael McKean). The Folksmen waren ooit de populairste van de drie acts. Inmiddels hebben ze al tientallen jaren niet meer samen opgetreden. Ze hadden enkele hits waarvan 'Old Joe's Place' de meest bekende was.

The New Main Street Singers zijn de tweede generatie van de originele Main Street Singers, gevormd door George Menschell (Paul Dooley). George is het enige nog levende lid van de originele line-up. Hij zingt en houdt een gitaar vast, maar kan hier niet op spelen. De rest van de groep bestaat uit: Terry Bohner (John Michael Higgins) en zijn vrouw Laurie Bohner (Jane Lynch).

De tekst gaat verder onder de trailer



Concert

Na het vele regelen van de kinderen is het moment daar, het concert. Het concert verloopt voorspoedig en het publiek is enthousiast. Mitch & Mickey sluiten het concert af, maar Mitch is nergens te bekennen. Aangezien het mentaal nog niet zo goed gaat met Mitch maakt iedereen zich grote zorgen en gaan ze naar hem opzoek. Er bleek uiteindelijk niets ergs met hem aan de hand en ze geven een spetterend optreden. De film zit vol met humor, maar ook veel mooie momenten. Het feit dat de film in elkaar is gezet als documentaire maakt het ook een bijzonder geheel.

Dit moet je weten over deze film:



- De film weerde deels opgenomen in het Orpheum Theatre in Los Angeles

- De releasedatum van de films was 16 april, 2003

- De film duurt 92 minuten