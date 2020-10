‘Brieven uit Spanje’ zijn een verrijking voor het stadsarchief Breda

BREDA - Een verrijking voor het stadsarchief Breda. Dat is het project Brieven uit Spanje van Carme Nogueira en Elena Prado, in samenwerking met Witte Rook en het Stedelijk Museum Breda. Het project is afgelopen week overgedragen aan het Stadsarchief.

In de jaren zestig trekt een grote stroom Spaanse arbeiders naar Nederland. Tot begin jaren zestig zijn Spaanse arbeiders de meerderheid van de migrantengroep die zich in Nederland vestigen. Maar hierover is in de archieven weinig te vinden. Kunstenaars Carme Nogueira en Elena Prado brengen daar met het project Brieven uit Spanje verandering in. Aan de hand van feitelijke informatie, beelden, objecten en verhalen maken zij samen deze onbekende geschiedenis zichtbaar.

Het project is afgelopen week overdragen aan het stadsarchief. Bij de overdracht waren verschillende betrokkenen aanwezig om het verloop van het project te vieren en de officiële overdracht te aanschouwen. Na het openingswoord van Esther van Rosmalen van Witte Rook nam wethouder Cultuur Marianne de Bie het project in ontvangst om het zo te kunnen schenken aan het Stadsarchief Breda. Na deze officiële handeling benadrukt zij nog eens het belang van residenties voor kunstenaars: “Want daar wordt onderzocht, worden nieuwe dingen gemaakt. Daar wordt de verbeeldingskracht gestimuleerd. Kunstenaars hebben het voor elkaar gekregen, deze Spaanse community, en daarmee ook de verhalen weer tot leven te brengen.” De mensen die deel uit maken van deze community waren aanwezig en luisterden aandachtig en met trots naar de sprekers.

Het moet levend worden gehouden

Het Stadsarchief Breda verlegt steeds meer de belangstelling van het eeuwenoude Breda naar het Breda van ‘vandaag’. Brieven uit Spanje past volgens directeur Ynze Alkema goed in deze ontwikkeling. Hij noemt het project een prachtig startpunt voor het Stadsarchief Breda en zegt dat de taak nu bij hen ligt om het levend te houden. Het is daarom nog steeds mogelijk om verhalen met betrekking tot dit project te delen via brievenuitspanje@witterook.nu.

Als afsluiting van de middag werd er in kleiner gezelschap nagepraat over deze bijeenkomst en het project.