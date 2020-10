Finalisten Nederlands Kampioenschap Striptekenen 2020 battelen vanuit huis

BREDA - Zelfs nu de regels van het RIVM zijn aangescherpt, gaat de finale van het Nederland Kampioenschap Striptekenen op zaterdagmiddag ‘gewoon’ door. De organisatie heeft er voor gekozen om deze editie online plaats te laten vinden en niet op de redactie van Eppo Stripblad, wat oorspronkelijk het plan was.

De finale van het Nederland Kampioenschap Striptekenen is meestal een onderdeel van het Stripfestival in Breda, maar vanwege corona is het grote stripevenement verplaatst naar het najaar van 2021.

De 15 finalisten, afkomstig uit heel Nederland, battelen dit jaar dus vanuit huis tegen elkaar. De jury, bestaande uit Rob van Bavel - hoofdredacteur van Eppo Stripblad, Dick Heins - striptekenaar van o.a. 24 Hours en Marq van Broekhoven - scenarist van de strip Harry op zolder, maakt ’s middags rond 15.30 uur bekend wie de winnaars van 2020 zijn. Rob van Bavel, voorzitter van de jury vertekt dat het een bijzondere finale gaat worden. “We kijken uit naar al die prachtige strips die we vandaag zullen ontvangen. Om 12 uur trappen we af met het bekend maken van het onderwerp waarmee de finalisten aan de slag moeten en vervolgens hebben de finalisten dan 2.5 uur de tijd om hun strip te maken.”

De finale is via Facebook te volgen. De winnaars krijgen een strippakket van 500 euro en een publicatie in het stripblad Eppo.