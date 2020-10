Het succes van vijf jaar Boekendonck: ‘Je hoeft geen lid te worden en alles is gratis’

BREDA - De Boekendonck in Prinsenbeek bestaat vrijdag 5 jaar. Om dit te vieren stond er een open dag gepland, maar vanwege COVID-19 kan dit niet doorgaan. ‘’We waren van plan mensen onze nieuwe ruimtes te laten zien’’, zegt Lucie Verhoeven, vrijwilligster bij de Boekendonck. Als de Boekendonck helemaal dicht moet zijn er ook al plannen gemaakt om boeken toch bij mensen te krijgen.

Vijf jaar geleden begon de Boekendonck in een kleine ruimte. ‘’Inmiddels hebben we een eigen ruimte gekregen die een stuk ruimer is’’, vertlet Lucie Verhoeven, vrijwilligster bij de Boekendonck. ‘’Deze nieuwe ruimte wilden we tijdens een rondleiding laten zien aan bezoekers op de jubileumdag. We zouden dan in groepjes werken vanwege het virus. Dit kan nu helaas geen doorgang vinden.’’

Coronaperiode

Tijdens de vorige lockdown koos de Boekendonck er voor om boeken bij mensen te gaan brengen. Liefhebbers konden online of telefonisch een genre doorgeven dat ze graag wilden hebben en vrijwilligers brachten dan drie boeken langs. ‘’Mensen vonden dit heel leuk’’, zegt Verhoeven. ‘’Soms stond er een kaartje voor het raam met een bedankje of hadden mensen wat chocolade gehaald voor de bezorger. Het was goed bevallen dus het is zeker voor herhaling vatbaar, mocht dit nodig zijn.

Vooralsnog is de Boekendonck gewoon open al worden er geen grote evenementen binnen het gebouw georganiseerd. Wel is er een boek uitgebracht over de Boekendonck. Dit staat geheel in het kader van het 5-jarige bestaan van de Boekendonck. Daarnaast kunnen mensen ‘vriend’ van de Boekendonck worden, hierbij ontvangen ze een gratis exemplaar van het uitgegeven boek.

Sleutel tot succes

Alle boeken die je vind in de Boekendonck zijn gedoneerd door andere mensen. ‘’Dit zijn er veel, we hebben een ruime keuze’’, aldus Verhoeven. ‘’Wat een voordeel bij ons is, is het feit dat bij ons alles op basis van vertrouwen gaat. Je hoeft hier geen lid te worden en ook niks te betalen voor het lenen van boeken.

Bij de Boekendonck komen veel verschillende mensen. ‘’Van oud tot jong, komen ze hier om boeken te lenen’’, zegt Verhoeven. Wij hebben ook boeken voor iedereen. Dit gaat van kinderenboeken, tot romans en biografieën om zomaar wat te noemen. Dat zijn ook het type boeken dat we graag in de collectie hebben. Informatieve boeken hebben we hier niet. Ik denk zelf ook dat wanneer iemand echt informatie over een onderwerp wil dat vooral op internet zal zoeken.’’