Bredase smaakmakers zijn vereeuwigd in Station Breda

BREDA - Bijzondere inwoners van Breda zijn geëerd met ‘Bredase Smaakmakerswall’. Vanmiddag opende burgemeester Paul Depla in een online bijeenkomst met alle 49 Smaakmakers de ‘Bredase Smaakmakerswall’. De Smaakmakerswall is te zien op het Centraal Station van Breda, ter hoogte van snackbar Smullers.

Tijdens de online bijeenkomst werden eerst alle Bredase Smaakmakers van 2020 in het zonnetje gezet. Eerder die dag werden ze verrast met een uitgebreide lunch aan de deur. Dit jaar kwamen er elf nieuwe smaakmakers bij, wat het totaal op 49 brengt. De elf nieuwelingen kregen van een wethouder een Bredase Saakmakers-speld overhandigd.

Gemeente Breda en Breda Marketing zijn initiatiefnemers van deze manier van het waarderen van Bredanaars die iets bijzonders bijdragen aan de stad. Burgemeester van Breda, Paul Depla is erg trots op de Smaakmakers en enthousiast over de muur die ze nu bekleden in het station: “Met deze verzameling aan enthousiaste en bijzondere Bredanaars wordt ons Breda écht samengebracht. Deze mensen máken deze fantastische stad. Ze zetten zich in voor uiteenlopende zaken in Breda zo heeft een ieder zijn eigen toevoeging aan de stad.’’

Bredase Smaakmakers 2020

Inmiddels zijn er 49 Bredase Smaakmakers (uit de edities 2019 en 2020). Dit zijn Bredanaars die zich onder andere inzetten voor sport, cultuur, de buurt of de zorg voor Breda en haar inwoners. Eén van de elf nieuwe smaakmakers is Diana Goudswaard. Zij werd aangedragen voor haar inzet als voorzitter van Stichting Belcrum. Diana brengt buurtbewoners, ondernemers, vrijwilligers en bedrijven samen. Dat doet zij tijdens de Belcrum Wintermarkt en de Belcrum Buren Brunch.

Een andere nieuwkomer is Frans Ruczynski. Frans is de zoon van een Poolse soldaat, die mede Breda heeft bevrijd. Hij maakt zich al jaren hard voor het Generaal Maczekmuseum en is daar voorzitter van. Ook is hij al vele jaren actief bij Atletiekvereniging SPRINT en heeft daar allerlei vrijwilligersfuncties bekleed. De foto’s en verhalen van Diana en Frans maar ook die van de 9 andere nieuwe Bredase Smaakmakers stonden vanaf 14 juli een maand lang in het Valkenberg park. Hun verhalen zijn nog steeds terug te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl.

Op de website kunnen inwoners ook terecht om nieuwe Smaakmakers voor 2021 aan te dragen.