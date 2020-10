Nog drie dagen om een bezoek te brengen aan BredaPhoto

BREDA - Nog drie dagen lang kunnen cultuurliefhebbers de exposities van BredaPhoto bezoeken. Op meerdere plekken door de stad zijn kunstwerken te bewonderen. Het thema dit jaar is ‘the best of times, the worst of times’.

Fotoliefhebbers konden meer dan een maand lang hun ogen uitkijken bij de negende editie van BredaPhoto. Nog tot en met 25 oktober kunnen bezoekers op maar liefst zeven plekken in de stad genieten van internationale fotografie. Zo kunnen zij onder andere terecht bij één van de buitenexposities op het Chassé Park of de XXL Promenade. Maar ook in diverse Bredase gebouwen kunnen kunstliefhebbers cultuur snuiven. Zo zijn de Stadsgalerij en Club SOLO gratis te bezoeken. Voor de exposities in het Stedelijk Museum Breda, de Grote Kerk en het voormalig KPN Gebouw is een toegangsbewijs benodigd.

Pier15

De tentoonstelling ‘Destroy my Face’ bij Pier15 werd voortijdig afgebroken, omdat er commotie onderstond wegens vermeend supporten van vrouwenmishandeling.