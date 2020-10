Kielegat zet geen streep door carnaval: ‘Routekaart wordt leidend’

BREDA - Afgelopen week is er overleg geweest tussen de gemeente Breda, de Bredase horeca en Stichting Kielegat. Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat het Kielegatse carnaval alleen plaatsvindt binnen de op dat moment geldende regels en mogelijkheden. Hiervoor is de Corona routekaart het perfecte uitgangspunt.

Met de registratieplicht, die geldt voor alle risiconiveaus, hoeft de Bredase carnavalsvierder niet bang te zijn voor een grote toestroom van mensenmassa’s. Daarnaast heeft Stichting Kielegat de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in straatcarnaval. Dit maakt Breda enorm toegankelijk voor alle liefhebbers van carnaval, ook voor mensen van buiten de stad.

“Met een geldende registratieplicht worden buitenactiviteiten als de grote optocht en hossen op de markt niet mogelijk. Hier kunnen we op dit moment de gezondheid van alle carnavalsvierders niet garanderen, we kijken daarom naar andere activiteiten. Mochten de ontwikkelingen hierin veranderen, dan zijn wij altijd in staat snel te schakelen naar wat mogelijk is”, aldus Luciën Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat.

Alternatief carnaval

Binnen de stad zijn enorm veel vrijwilligers die binnen de huidige Corona-maatregelen toch een carnavaleske sfeer aan de stad willen meegeven. De komende tijd moeten deze alternatieve activiteiten meer vorm gaan krijgen. Er wordt in plaats van de traditionele evenementen op dit moment vooral gedacht aan een aantal beheersbare carnavalsbelevenissen die volledig passen binnen de op dat moment geldende maatregelen.

Blijft de horeca nog gesloten dan ziet de Stichting online mogelijkheden in een samenwerking met de lokale omroepen BredaNu en BaronieTV.

Meest concreet is de alternatieve viering van de 11e van de 11e en de bekendmaking van de nieuwe hoogheid. Deze zal online plaatsvinden en uitgezonden worden in samenwerking met BredaNu.

Horeca

Johan de Vos, Koninklijke Horeca Nederland is blij met het door blijven zetten van Stichting Kielegat. “De ontwikkelingen gaan razendsnel, ook als het om eventuele oplossingen gaat. We weten nu nog niet hoe de wereld er volgende week uitziet, laat staan over vier maanden. We zijn blij en dankbaar dat Stichting Kielegat wil blijven nadenken over passende alternatieven en dat ze durven mee te schakelen met de tijd.’’

Ook burgemeester Depla is blij met de inzet van stichting Kielegat. “Carnaval is verbroedering. Ik ben blij dat we juist in deze tijd korte lijntjes hebben met alle betrokken partijen. Dat we gezamenlijk kijken naar wat mogelijk is zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Samen gaan we dit op een veilige manier en met focus op de gezondheid neerzetten. Dit vergt creativiteit en flexibiliteit.”