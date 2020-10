Bredase Elmay lanceert kaartenlijn met ‘gedichtjes om in te verdwalen’

BREDA - Elmay Claassen (27) uit Breda schrijft haar hele leven al gedichten, korte verhalen, blogs en columns. Toch bleven die woorden tot nu toe altijd veilig in de kast liggen zonder dat aan de rest van de wereld laten zien. Nu willen deze woorden niet alleen geschreven, maar ook gelezen worden. Samen met illustrator Lieke Klijn toverde ze vijf van haar gedichten om tot kleine kunstwerkjes.



De gedichten gaan over thema’s als zelfliefde, thuiskomen, angsten overwinnen en het loslaten van stress. Zoals Elmay het omschrijft: ‘gedichtjes om in te verdwalen’. De herfst is hét seizoen om even naar binnen te keren en dankbaar te zijn voor de mensen om je heen. De perfecte timing dus, voor het lanceren van deze kaartenlijn. Elmay is geeft al vanaf kleins af aan woorden aan alles wat ze voelt. “Ik voel veel en vaak dansen al die emoties ook nog eens samen de polonaise in mijn hoofd. Voor die gevoeligheid heb ik me altijd geschaamd, maar de laatste jaren ben ik het juist als mijn kracht gaan zien. Ik hoop dat mijn woorden anderen ook kunnen raken en inspireren. Laat deze gedichten je eraan herinneren dat het schittert in ons allemaal.’’

De gedichten zijn te koop via haar webshop.