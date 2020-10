Stichting Kielegat trapt carnavalsseizoen af met avondvullende show

BREDA - Het duurt nog een paar weken voordat het carnavalsseizoen van start gaat. Dat carnaval dit jaar anders zal zijn, dat staat volgens Stichting Kielegat vast. “Helaas niet zoals we het kennen met een grote gezellige mensenmassa in de Bredase binnenstad. Dat is jammer, heel jammer.” Toch slaat Stichting Kielegat de jaarlijkse aftrap, op 11 november, niet zomaar over.

Kielegatters worden uitgenodigd om deel te nemen aan Kielegats Grôtste Elluf Elluf Sjoow. Deze ludieke show wordt live uitgezonden in samenwerking met de lokale omroep BredaNu. Om 19.30 uur start een carnavalesk programma te beleven vanuit je eigen woonkamer. Deelnemende teams worden gedurende de avond getest op hun kennis over carnaval in het algemeen, muziek en natuurlijk het Kielegat. De avond wordt afgewisseld met ludieke opdrachten, optredens van artiesten, prominente Kielegatters en humor. Ook wordt de nieuw hoogheid van het Kielegat gepresenteerd en reikt deze de prijs aan het winnende team uit.

Een avond voor alle leeftijden

“Corona zorgt voor veel eenzaamheid onder ouderen en alleenstaanden. Daarom hebben we ook voor Kielegatters die niet deelnemen aan de quiz een toegankelijk en gevarieerd programma”, vertelt Lucien Verhoef, de voorzitter van Stichting Kielegat. “Met een groep enthousiaste vrijwilligers roepen we ook ouderen in verzorgingshuizen op om die avond af te stemmen op BredaNu. Met een greep uit oude carnavalsbeelden bieden we een avond waar je vroeger voor thuis wilde blijven. Nostalgie ten top met een bakje chips, frisgewassen en met z’n allen in de pyjama op de bank. Nu niet in je pyjama, maar dit keer in je favoriete carnavalsoutfit.”

Hoe doe je mee?

Deelname is gratis. Vanaf zaterdag 24 oktober kunnen teams zich aanmelden op de website van Stichting Kielegat. Een team bestaat uit maximaal 4 teamleden. Wil je meedingen naar een van de vele prijzen? Meld je dan vóór 9 november 11.11 uur aan. De winnaar zal op 11 november rond 22.30 uur bekend worden gemaakt. “Houd de social kanalen van Stichting Kielegat in de gaten voor meer informatie, ludieke acties voorbonuspunten en jouw voorpret op het meest unieke carnavalsseizoen ooit. Zorg dat je mee doet, erbij bent, kunt kijken en al je carnavalsvrienden informeert en optrommelt. Samen gaan we dit veilig vieren”, aldus Verhoef.