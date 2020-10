Franks Filmtip: ‘Onderwerp van film is lelijk, iets gruwelijkers is bijna niet voor te stellen’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week Buiten is het feest. Te zien in Pathé, Kinepolis en Chassé Cinema.

“Naar de bestseller van Arthur Japin, geïnspireerd op het leven van Karin Bloemen”, staat op het affiche van de film Buiten is het feest. Podiumdiva Karin Bloemen heeft over het seksueel misbruik dat haar in haar jeugd overkwam gezegd: “Als je er niet over praat, verdedig je de dader en als je er wél over praat, verdedig je jezelf.” Dat is ook de kernboodschap van de film.

Het is de missie van Karin Bloemen om kinderen en jong volwassenen, in de knel door seksueel misbruik, te helpen. Ook het boek van Japin, met de titel: ‘Maar buiten is het feest’ (2012), draagt bij aan die missie. Regisseur Jelle Nesna (65) werd getroffen door het boek van Arthur Japin omdat ook hij slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Hij ziet zichzelf dan ook als bij uitstek geschikt om het schokkende misbruikverhaal te verfilmen. Wie het boek van Japin heeft gelezen zal ervaren dat veel is weggelaten, maar de rode draad is gebleven: seksueel misbruik houdt het hele gezin in een ijzeren greep, totdat er iemand gaat praten.

De film

Nadat moeder (Georgina Verbaan) hertrouwd is met fotograaf Kees (Eelco Smits) blijkt de stiefvader een ongezonde belangstelling te hebben voor Hannah (Juna de Leeuw) en Willemke (Pleun Nijhuis), de beide pubermeisjes van het gezin. Moeder grijpt niet in en uiteindelijk wordt Hannah zwanger van stiefvader Kees. Bij de geboorte krijgt het kind de naam Lotte. Als Hannah tegen haar nog jonge zusje Willemke zegt dat ze met Kees gaat samenwonen, voegt ze daar uitdrukkelijk aan toe dat ze dat doet voor háár.

Sprong in de tijd

Dan verspringt de film in de tijd. Willemke is inmiddels in de twintig en heeft een succesvolle zangcarrière. Ze heeft zich de artiestennaam Sonne (Abbey Hoes) aangemeten. Lotte (Roosmarijn van der Hoek) is nu twaalf. Nadat Hannah om het leven komt, wordt Sonne belast met de voogdij over Lotte. Sonne, zelf ook misbruikt door stiefvader Kees, wil niets met hem te maken hebben. Maar Kees, de biologische vader van Lotte, wil een omgangsregeling. “Het zou toch jammer zijn als ik daarvoor de officiële instanties moet inschakelen”, zegt Kees dreigend aan het hek van de woonboot van Sonne, maar hij komt er niet in.

Sonne’s vriend vraagt zich af wat er gaande is, maar Sonne zwijgt als het graf. Wat volgt zijn gesprekken die Sonne moet voeren met medewerkers van de raad voor de kinderbescherming, die zich maar niet kunnen voorstellen waarom zij zich tegen een omgangsregeling verzet. Want Kees is geen smerige pedofiel, maar een reuze aardige fotograaf. Het is zelfs de vraag of het Sonne lukt bij haar eigen advocaat openheid van zaken te geven. Door te blijven zwijgen zet Sonne haar relatie op het spel. Ze treedt ook niet meer op en de pers begint zich af te vragen of dat te maken heeft met de dood van haar zus, maar vragen daarover gaat ze uit de weg. Lotte mag hoe dan ook geen prooi worden van kinderverkrachter Kees, maar hoe? Want Kees ontkent bij de rechter alles en Sonne kan niets bewijzen. Maar ze verzamelt moed en blijkt een doordouwer met een roeping.



Verschrikkelijk onderwerp

Het onderwerp van de film is lelijk. Een gruwelijkere ervaring is bijna niet voor te stellen. Een ervaring waar mensen die het overkomen is, uit angst of schaamte, het liefst over zwijgen. Over mensen die hardnekkig zwijgen kan haast geen mooie film worden gemaakt. Maar wél een film die uiterst relevant is. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt, dat één op de tien kinderen seksueel is misbruikt. In een klas met twintig kinderen zitten er dus gemiddeld twee die een verschrikkelijk geheim hebben. Veelal is de dader een bekende, iemand die dicht bij het kind staat. Volgens producent Reinier Selen is de intentie van de film om kracht en hoop te creëren voor jongere vrouwen. Buiten is het feest is een film met een missie. Hij laat zien dat praten over seksueel misbruik met en door alle betrokkenen meer uitzicht biedt op het helen van de wonden, dan het misbruik weg te stoppen en er over te zwijgen.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Bij de aftiteling wordt verwezen naar de Hulplijn Seksueel Misbruik (‘Verbreek de stilte’) telefoon: 0900-999 90 01.



- In het kader van seksueel misbruik: Op www.slachtofferhulp.nl is informatie te vinden over seksueel kindermisbruik. Waaronder: Wat zijn signalen van seksueel kindermisbruik, tips om met uw kind te praten en wie kan er helpen?



Regie: Jelle Nesna Met: Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco Smits, Pleun Nijhuis, Juna de Leeuw en Roosmarijn van der Hoek.