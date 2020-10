BredaPhoto blikt tevreden terug op memorabele editie met 55.000 bezoekers

BREDA - De organisatie van BredaPhoto blikt tevreden terug op de editie van 2020. Door het coronavirus was het een andere editie dan gepland, maar gelukkig voor de organisatie kon het ‘museum verspreid over de stad’ met enkele aanpassingen wel doorgaan. In totaal werden er 55.000 bezoeken gebracht aan de binnen- en buitenexposities.

“Met 55.000 bezoekers aan alle binnen- en buitententoonstellingen sluiten we een memorabele corona-editie van het festival met tevredenheid af. Wij kijken terug op zeven weken lang topfotografie en werk van jong talent dat te zien was in de stad en via BredaPhoto Digital. En op een uitgebreid activteiten-programma dat volledig digitaal plaatsvond. Al met al een bijzondere editie in een bijzondere periode”, aldus de organisatie.

Het aantal bezoekers is deze editie een stuk lager dan twee jaar geleden. Toen telde het festival zo’n 80.000 bezoekers. Maar dat deze editie minder bezoekers zou trekken, was al voor de start van BredaPhoto 2020 duidelijk. Normaal gesproken trekt BredaPhoto namelijk ook een groot internationaal publiek. Vanwege het coronavirus konden internationale bezoekers veelal niet naar Nederland afreizen. Daarom heeft de organisatie dit jaar BredaPhoto extra gepromoot in ons eigen land.

Het was de negende keer dat het tweejaarlijkse fotofestival werd gehouden. In 2022 zal BredaPhoto dus een jubileum vieren. Dan wordt de 10e editie georganiseerd. Dat zal gebeuren van 8 september tot en met 23 oktober.