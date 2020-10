Tim Hofman schiet Lorenzo te hulp die station Breda werd uitgezet: ‘Ik heb een strafblad en veel schade’

BREDA - Tim Hofman schiet met zijn YouTube serie Boos de Bredase Lorenzo te hulp. Gisterenavond verscheen op het YouTubekanaal van de serie de aflevering die draait om een situatie die zich voordeed op station Breda. Daar werd Lorenzo het station uitgezet omdat hij aan het skaten was. Lorenzo liep hierbij onder meer schade en een strafblad op en voelt zich enorm benadeeld.

Lorenzo kwam, zo’n vier weken geleden, al skatend binnen op het station en had op dat moment oortjes in en luisterde muziek. Hij was zich naar eigen zeggen op dat moment niet bewust van het feit dat hij iets verkeerds aan het doen was. Een medewerker van de NS waarschuwde Lorenzo tot tweemaal toe dat hij niet mocht skaten op het station. Hierna ging de medewerker pal voor hem staan en hield hem even staande.

Lorenzo wist niet goed wat er gebeurde. ‘’Ik had mijn oortjes in en had ook geen oogcontact met de medewerker dus ik stond er even van te kijken dat ik staande werd gehouden’’, legt hij uit aan Hofman. De NS-medewerker wilde zijn identiteitsbewijs zien en wilde een boete uitdelen voor het skaten omdat hij hem twee keer genegeerd had. Lorenzo gaf zijn identiteitsbewijs, maar was niet blij met de handelswijze en wilde ook een identiteitsbewijs zien van de medewerker om een klacht in te dienen. Deze liet de man op een ‘kinderachtige manier’ even vluchtig zien volgens Lorenzo. Hierop pakte hij zijn eigen identiteitskaart weer terug.

Uit de hand gelopen

Hierna liep het allemaal uit de hand, de medewerker van de NS was niet blij met de handelswijze van Lorenzo. Uiteindelijk is Lorenzo door een aantal NS-medewerkers het station uitgezet. ‘’Ik schrok er best wel van dat ik door meerder mensen het station uitgezet werd voor zo iets’’, zegt Lorenzo er zelf over. Daarom verzette hij zich licht tegen de man en wilde hij wel weten waarom dit nu nodig was. Zeker omdat het conflict begon over het skaten, maar nergens staat aangegeven dat dit niet mag.”

Uiteindelijk liep het conflict verder uit de hand en werd Lorenzo door vijf man overmeesterd. Vervolgens is hij gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau waar hij 18 uur vast heeft gezeten.

Schade

Lorenzo liet het er niet bij zitten en heeft via meerdere wegen contact gezocht omdat hij zich onjuist bejegend voelt. Daarnaast is tijdens de arrestatie zijn Macbook kapot gegaan, is er fikse schade aan zijn telefoon toegebracht, heeft hij nog altijd veel last van zijn schouder en zijn zijn ribben verplaatst. En dat is nog niet alles, Lorenzo kreeg een strafblad en drie boetes. Eén voor belediging van een ambtenaar in functie, één voor verstoring van openbare orde en een derde voor het niet legitimeren (wat hij naar eigen zeggen dus wel gedaan heeft). Omdat Lorenzo geen gehoor kreeg schakelde hij Tim Hofman met zijn Programma BOOS in. In het programma helpt Hofman jongeren die onterecht benadeeld zijn.

Of Hofman met zij YouTubeprogramma voor een oplossing kan zorgen, zal volgende week duidelijk worden. In tegenstelling tot veel andere afleveringen van het programma, zal deze een vervolg krijgen. In de aflevering van donderdag was slechts een korte verklaring van Eric Kroeze, persvoorlichter bij de NS te horen. Hij gaf aan dat zoals het er nu voorstaat de medewerkers juist gehandeld hebben. Echter gaan ze de zaak verder bekijken omdat Lorenzo en Tim met een ander verhaal komen dan wat bekend is bij de politie. Ook zijn er drie getuigenverklaringen waarin aangegeven wordt dat er niet juist gehandeld is, omdat er geen gevaarlijke situatie was en er geen sprak was van verstoring van de openbare orde.

Volgende week komt deel twee van de aflevering op het YouTubekanaal van BOOS. Daarin zal de kant van de NS verder belicht worden.