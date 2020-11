VisitBrabant: “Code rood in Mastbos en Liesbos door drukte”

BREDA - Het is volgens VisitBrabant zaterdag aan het begin van de middag te druk in het Mastbos. De zogeheten druktemeter op Visitbrabant.com geeft code rood af. Dat houdt in dat de provincie Brabant mensen dringend adviseert om ergens anders heen te gaan voor hun zaterdagmiddag wandeling.

Druktemeter

De Druktemeter is een initiatief van VisitBrabant in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. De Druktemeter kent drie kleurcodes: groen, oranje en rood. Groen betekent ‘het is rustig, je kunt gerust komen recreëren’. Oranje staat voor ‘het is aan de drukke kant of drukte wordt verwacht, overweeg elders naartoe te gaan’. Bij een rode code is het te druk en wordt mensen aangeraden naar een andere locatie te gaan.

Op de site van VisitBrabant staan een aantal tips om veilig te kunnen recreëren:

- Houd afstand en benut de beschikbare ruimte.

- Vermijd drukke locaties.

- Geef elkaar de ruimte bij het passeren.

- Kijk goed uit en neem geen onnodig risico.

- Zorg voor jezelf en dus voor elkaar.:

